Den tidligere radikale borgmester i København Anna Mee Allerslev gav forkerte oplysninger til advokatfirmaet Horten i sagen om Øens Murerfirma og dets rolle ved totalrenoveringen af hendes lejlighed. Samtidig er der massivt rod i regnskabet. Det fremgår af den tredje rapport i sagen, som B.T. er kommet i besiddelse af.

Anna Mee Allerslev gik af i oktober sidste år, efter at B.T. havde afdækket hendes gratis brug af Rådhushallen til sit bryllup og hendes relation til Øens Murerfirma, som hun bl.a. bad en kommunal chef om at hjælpe med en byggetilladelse.

Den nye rapport, som Horten udarbejder for Københavns Kommune, har været flere måneder undervejs. Den kommer, efter at kommunen allerede har afleveret to rapporter, der begge frikendte Allerslev for inhabilitet. Begge gange har B.T. dog frembragt nye oplysninger eller fundet så graverende fejl i materialet, at en ny rapport har været nødvendig.

Fakta Derfor kommer der nu en tredje Anna Mee-rapport Efter en serie afsløringer i B.T. krævede myndighedernes vagthund, Folketingets Ombudsmand, en redegørelse fra Københavns Kommune om Anna Mee Allerslev. Den nye rapport om Allerslev, som kommunen onsdag afleverede til Ombudsmanden, er den tredje i rækken. 22. januar kom den første Allerslev-rapport, der var udarbejdet af advokatfirmaet Horten, og som undersøgte alle Allerslevs relationer til Øens Murerfirmas direktør Jan Elving. Ifølge rapporten, der frikendte Allerslev for inhabilitet, havde eks-borgmesteren forklaret, at Øens Murerfirma havde lavet noget 'murerarbejde i hendes badeværelse'. Men blækket fra rapporten var knap nok tørt, før B.T. i februar kunne afsløre, at Øens Murerfirma ifølge firmaets dokumenter stod for en hovedentreprise af Allerslevs lejlighed for i alt 1,7 millioner kroner. Så satte kommunen på ny advokatfirmaet Horten til at undersøge sagen. 30. april sendte kommunen den anden rapport til Ombudsmanden. Knap en måned senere afdækkede B.T., at der var grove og helt åbenlyse fejl i et regnskab over Øens Murerfirmas arbejde ved totalrenoveringen af lejligheden, som Allerslevs advokat havde leveret til rapporten. Hverken kommunen eller Horten havde opdaget de helt banale fejl i rapporten, som Ombudsmanden modtog. Så beklagede Horten, at de ikke havde været grundige nok. Firmaet lovede gratis at lave en tredje rapport, denne gang med bistand fra en revisor.

Modsat de tidligere rapporter har Horten denne gang allieret sig med revisionsselskabet KPMG for at finde ud af, hvad der er op og ned i både Allerslevs forklaringer og det byggeregnskab, som Allerslev tidligere har givet til Horten.

Og dokumentationen for Anna Mee Allerslevs forklaringer mangler:

'Sagen er ikke fuldt oplyst, da væsentlige bilag fra byggesagen fortsat mangler,' står der i rapporten, der fortsætter:

'Derudover tegner dokumenterne ikke et entydigt billede af byggesagen. De indeholder således modstridende oplysninger, og dele af de oplysninger, der er modtaget tidligere, viser sig ikke at være fuldstændige og korrekte, når de vurderes i forhold til senere modtagne oplysninger.'

Revisorerne fra KPMG har bl.a. regnet sig frem til en anden pris for renoveringen og konstaterer desuden, at der er fejl i de oplysninger, som Allerslev tidligere har fremlagt angående honorar til Øens Murerfirma for byggestyring.

'Efter nærmere gennemgang af bilagsmaterialet konkluderer KPMG, at Anna Mee Allerslevs revisors gengivelse af forholdene vedrørende byggestyringshonoraret er fejlbehæftet,' står der i rapporten.

Allerslev har ifølge rapporten en opfattelse af, at hun betalte 44.000 kroner for meget i byggestyringshonorar. Det kan KPMG dog ikke genkende.

'Som sagen foreligger oplyst, er der således efter vores vurdering ikke belæg for at hævde, at Anna Mee Allerslev har betalt rundt 44.000 kr. for meget i byggestyringshonorar til Øens Murerfirma.'

Ud over Allerslevs revisor har også hendes advokat leveret forkerte tal. Et notat - som Allerslevs advokat Bjarke Vejby har leveret til rapporten i forbindelse med et forlig med et involveret tømrerfirma - stemmer ikke overens med de oplysninger, som advokaten tidligere har givet, fremgår det af rapporten.

Allerslevs advokat Bjarke Vejby svarer i et skriftligt svar, at kritikken om modstridende oplysninger er forfejlet.

'Vi har leveret en del nyt materiale i forbindelse med den tredje undersøgelse, som Horten ikke har ønsket at se i forbindelse med de tidligere undersøgelser, og vi har i flere mails tilbudt Horten, at Horten kunne gennemgå yderligere materiale på mit kontor. Det har Horten ikke ønsket. Vi har endvidere bedt om aktindsigt i materialet fra håndværkerne samt adgang til forud at kommentere Hortens redegørelse, således at der var garanti for dobbeltcheck af faktum. Det blev afvist. Ingen møder har der været indkaldt til,' skriver advokaten og fortsætter:

'Hortens nye undersøgelse rummer netop af disse grunde en række fejl, der umiddelbart kan påvises. Det kunne være undgået, hvis Horten havde fulgt de sædvanlige sagsbehandlingsregler om aktindsigt, høring og simpel dialog.'

Hortens rapport er sendt til Folketingets Ombudsmand, der nu skal vurdere sagen. Trods regnskabsrodet anbefaler Horten, at kommunen undlader at foretage sig yderligere.

Fakta Fakta: Horten og Københavns Kommune Advokatfirmaet Horten er Københavns Kommunes faste juridiske rådgiver. Horten har tjent 73,4 millioner kroner på at løse opgaver for Københavns Kommune siden 2013, viser aktindsigt. Den første rapport om Anna Mee Allerslev udarbejdet af Horten i december 2017 kostede kommunen 81.250 kroner, mens den anden rapport kostede 87.500 kroner.

Horten konkluderer på baggrund af det ufuldstændige materiale i byggesagen, at det ikke kan afgøres, hvorvidt Anna Mee Allerslev har fået et gaveelement af Øens Murerfirma, eller om murerfirmaet har afholdt omkostninger, som burde være afholdt af Allerslev.