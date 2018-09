Kolding er den kommune i Danmark, hvor flest unge bliver diagnosticeret med klamydia. Det viser en ny opgørelse fra Sundhedsstyrelsen, som afslører, at nogle kommuner har langt flere tilfælde af klamydia end andre.

Ved at undersøge, hvor mange klamydiatilfælde der er pr. 1000 unge i aldersgruppen 15-29 år i de forskellige kommuner, har Sundhedsstyrelsen kunnet klargøre, hvor mange nye klamydiatilfælde der er i de enkelte kommuner.

Kolding Kommune indtager førstepladsen med 31,6 klamydiatilfælde pr. 1000 unge i aldersgruppen 15-29 årige, tæt efterfulgt af Aalborg på en andenplads med 31,3 tilfælde pr. 1000 unge.

Frederiksberg Kommune er på tredjepladsen, og Gentofte snupper en fjerdeplads.

Københavns Kommune kommer ind på en syvendeplads, mens Aarhus ligger på en niendeplads og Odense på 13.-plads. De kommuner med færrest tilfælde er Lemvig og Middelfart. Her blev der kun registreret 14,8 tilfælde pr. 1000 unge i alderen 15-29 år.

Cecilie Andersen, projektleder i Sundhedsstyrelsen, forklarer, at det nødvendigvis ikke er en dårlig ting, når en kommune har en stor andel unge, der er diagnosticeret med klamydia:

»De høje tal kan være en indikation på, at mange bliver testet. Specielt eftersom klamydia er en sexsygdom, hvor rigtig mange ikke mærker symptomer. Så er det jo positivt, hvis det høje tal skyldes, at flere bliver testet,«, forklarer Cecilie Andersen til B.T.

Samtidig understreger hun, at det ikke er til at sige, om tallene er en indikation på, at mange kommer i behandling i de højtrangerende kommuner.

»Det er svært at sige, hvad tallene er tegn på. Hvis de høje tal skyldes, at flere bliver smittet, er det negativt, men det er også negativt, hvis et lavt antal skyldes, at unge ikke bliver testet og måske går rundt med klamydia uden at vide det,«.

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at der er sket et lille fald i antallet af personer, der er blevet testet positive for klamydia. I 2017 blev 32.737 unge testet positive for klamydia. I 2016 var tallet 34.134.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er tallet dog fortsat alt for højt, og derfor sætter de igen i år fokus på sikker sex og brugen af kondom i årets 'Kun med kondom'-kampagne, som er startet i denne uge.