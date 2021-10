I dag er der en lang strækning med store, klodsede sten. Men i fremtiden bliver det en lækker, lang strandpromenade.

Det er i hvert fald visionen for kyststrækningen mellem Aarhus Ø og Den Permanente, hvis det står til to aarhusianske rådmænd.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse.

Bünyamin Simsek (V) og Rabih Azad-Ahmad (R) ønsker nemlig, at Aarhus Ø skal bindes bedre sammen med den gamle træskibshavn via et langt promenadeforløb.

»Vi er kommet langt med at udvikle Aarhus Ø, men vi er slet ikke i mål endnu,« siger Bünyamin Simsek (V), rådmand for Teknik og Miljø, og fortsætter:

»Det er helt oplagt, at vi undersøger, hvordan vi skaber plads til sjov og leg og anlægger en promenade samt en god forbindelse til fastlandet og skaber oplevelser helt ud til Den Permanente, så promenaden også bliver attraktiv for andre end beboerne på Aarhus Ø.«

Sammen med rådmand for Kultur og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad (R), starter han nu en offentlig inddragelsesproces, så borgere kan komme med ideer til, hvordan det hele skal ende med at se ud.

Det kommer man til at bruge et års tid på, hvorefter de to rådmænd forventer at kunne fremlægge planer for resten af Aarhus Byråd i slutningen af 2022.

For at det hele skal give mening, foreslår de også, at der skal etableres et nyt letbanestop på ruten.