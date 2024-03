Danskerne får færre og færre børn, og det får en ekspert til at slå alarm.

Hvis det fortsætter i samme tempo, vil det danske befolkningstal på tre generationer falde med flere millioner, fastslår ekspert over for Politiken.

»Vi står med et seriøst problem, som alle bør forholde sig særdeles grundigt til. Vi ser ind i en stor samfundsforandring, som de færreste vil kunne begribe«, siger Rune Lindahl-Jacobsen, professor i epidemiologi og demografi på Syddansk Universitet, til Politiken.

Danske kvinder har i de seneste ti år fået gennemsnitligt 1,7 børn, og i de seneste to år er fertilitetsraten på blot 1,5.

I den periode er Danmarks befolkning imidlertid ikke faldet. Tværtimod. Men det skyldes blandt andet indvandring.

Rune Lindahl-Jacobsens beregninger viser imidlertid, at der om 50 år vil være potentielt 600.000 færre mødre i Danmark end i dag, hvis den nuværende udvikling fortsætter.

Politiken oplyser samtidig, at Danmarks Statistik fortsat forventer, at den danske befolkning vil være steget til 6,4 millioner i 2050.

Men det skyldes altså, at man i statistikken forudsætter, at fertilitetsraten i Danmark vil stige til 1,9 børn, selv om den altså i årevis har ligget langt under.