Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Danske Bank har hevet spåkuglen frem og forudser, at boligmarkedet står til at få klø.

Sådan lyder det i Danske Banks seneste investeringsanalyse.

»Der er ikke meget hjælp at hente for boligpriserne lige nu. Forværrede økonomiske udsigter ventes sammen med de kraftigt stigende renter og højere faste udgifter at drive boligpriserne yderligere ned i løbet af prognoseperioden. Selvom vi forventer, at de lange realkreditrenter så småt har toppet, så venter vi fortsat modvind fra stigende korte renter igennem 2023.«

»De høje finansieringsomkostninger og øget usikkerhed om fremtidsudsigterne har allerede fået aktiviteten til at styrtdykke på det danske boligmarked. Samtidig er der sket en stigning i udbuddet, en forlængelse af liggetiderne og større tendens til nedslag i priserne. Vi forventer et mærkbart fald i huspriserne på 14 procent fra toppen i sommer til midten af 2024.«

Helt præcist forventer den danske bank, at huspriserne kommer til at falde med 8,8 procent i år, og der venter ifølge prognosen et yderligere fald på 3,6 procent i 2024.

»I kroner og øre svarer det til, at priserne på huse vil falde tilbage til niveauet fra midten af 2020. Korrigerer vi for, at priserne på andre varer og tjenester er steget betragteligt, og ventes at fortsætte op, så vil den reale værdi af husene falde til 2015-niveau.«

»Effekten fra rentestigningerne ventes at være større på huse i de dyre områder og på ejerlejlighederne i de store byer, da priserne her er steget klart mest, mens renterne var lave. Det afspejler sig også i, at vi nu ser tendens til større afslag i priserne i de dyre områder end i resten af landet.«

I Danske Bank forventer man yderligere, at de lange renter er tæt på at have nået toppen, mens de korte renter vil fortsætte med at stige i år.

De højere renter har været med til at sende aktiviteten på boligmarkedet markant ned, og der er altså ikke lysere udsigter for dette år.

»Vi forventer et mærkbart fald i huspriserne på 14 procent fra toppen i sommer til midten af 2024. I kroner og øre svarer det til, at priserne på huse vil falde tilbage til niveauet fra midten af 2020,« lyder det fra Danske Bank.