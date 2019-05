Anklageskriftet i sagen om Britta Nielsen, der er tiltalt for groft bedrageri, embedsmisbrug og dokumentfalsk af bagmandspolitiet (SØIK), viser nye detaljer den 64 årige kvindes svindel.

I anklageskriftet er der nemlig dukket et nyt navn op på en mand, der ifølge anklagemyndigheden har fået overdraget en Range Rover Sport.

Manden har benyttet sig af to forskellige navne, og ifølge B.T.s oplysninger vedkommende en relation til Brittas svigersøn Kian Omid Mirzada. Han er beskyttet af navneforbud.

Anklagemyndigheden kræver mandens Super Range Rover konfiskeret som en såkaldt subsidiær påstand.

Karina Jamilla Hayat.

Og anklagemyndigheden åbner op for yderligere krav mod manden:

'Der tages endvidere forbehold for yderligere tiltalerejsning samt for yderligere konfiskationspåstand,' står der.

Hidtil har kun Britta Nielsens nærmeste familie været knyttet til svindlen i form af de tre børn Karina Jamilla Hayat, Nadia Samina Hayat og Jimmy Jamil Hayat.

De er sigtet for groft hæleri, og de nægter sig skyldige. Også Britta Nielsens svigersøn Kian Omid Mirzada, som er gift med Karina Jamilla Hayat, er sigtet for hæleri i sagen.

Også han nægter sig skyldig.

Anklagemyndigheden har i sagen også nedlagt påstand om, at Karina Jamilla Hayats Audi A4 konfiskeret og det samme gælder hendes andelsbolig i Hvidovre. Også Nadia Samina Hayats Mercedes c220 Blue kræves konfiskeret samt en række penge, som hun har stående på konti i Danmark og Holland.

Ifølge anklageskriftet overførte Britta Nielsen mere end 300 gange offentlige tilskudsmidler til sig selv, og i alt blev der svindlet for næsten 117 millioner kroner i perioden 1993 til 2018.

Britta Nielsen har brugt voldsomme summer på dyre smykker, ejendomme, heste og luksusbiler i blandt andet Sydafrika.

Den 64-årige kvinde blev 5. november 2018 efter anmodning fra de danske myndigheder anholdt i Sydafrika og 8. november udleveret til Danmark, hvorefter hun blev anholdt og varetægtsfængslet.

Som en del af den kommende straffesag vil SØIK nedlægge påstand om konfiskation på mere end 113 millioner kroner.

Sagen kort Britta Nielsen ifølge Anklagemyndigheden svindlet for næsten 117 millioner kroner i perioden 1993 til 2018 og er tiltalt for groft bedrageri, embedsmisbrug og dokumentfalsk af bagmandspolitiet med en strafferamme på op til otte års fængsel.

I perioden 2005-2017 har hun hævet mere end 17 millioner kroner i kontanter i Danske Bank.

Hun var i oktober 2018, mens hun var eftersøgt, ved at købe en ejendom i den Sydafrikanske ferieby Southbroom for omkring 1,3 millioner kroner. En anden ejendom med pool er blevet beslaglagt.

Ved anholdelsen havde hun cirka 300.000 danske kroner på sig i sydafrikansk valuta.

Britta Nielsen siger i en erklæring, som blev lavet lige efter hendes anholdelse i Sydafrika, at hun betalte omkring 100.000 kroner til ‘flere personer’, som hjalp hende med at holde sig skjult, mens hun var eftersøgt.

Hun siger også i erklæringen, at hun har købt mange smykker i Sydafrika, blandt andet fire guldringe til omkring 200.000 kroner og en ædelsten.

Britta Nielsen har også købt flere dyre firehjulstrækkere af mærket Land Rover i Sydafrika - blandt andet én udstyret med køkkenfaciliteter.

Officielt har Britta Nielsen i sit job hos Socialstyrelsen tjent 3.688.265 kroner fra 2002 til 2018. Det svarer til en gennemsnitlig årsindkomst på 230.000 kroner.

Ifølge en rapport fra Kammeradvokaten fra marts måned har Britta Nielsens svindel kunne lade sig gøre på grund af en række svigt i kontrolfunktionerne i Socialstyrelsen. Kammeradvokaten mener dog ikke, at der er begået tjenesteforseelser i de funktioner, der har håndteret tilskudsadministrationen. Det bliver istedet kaldt 'nedarvede kontrolsvagheder'.

Britta Nielsens advokat er ikke vendt tilbage på B.T. henvendelse