Danske Regioner vil gøre op med seksuelle krænkelser i sundhedsvæsnet og regionsråd med uafhængig instans.

Der findes for mange eksempler på seksuelle krænkelser i sundhedsvæsnet og i regionsrådene.

Og det er "totalt uacceptabelt" og skal stoppes. Sådan lyder det fra Danske Regioners bestyrelse.

Derfor bliver der nu lavet en ordning, hvor medarbejdere i sundhedsvæsnet og regionsrådene kan henvende sig, hvis de føler sig udsat for seksuelt krænkende adfærd.

Der bliver også sat gang i en landsdækkende undersøgelse, som skal afdække omfanget af de seksuelle krænkelser i regionsrådene og regionalpolitik.

Det siger Stephanie Lose (V), som er formand for Danske Regioner.

- Når det handler om sexisme eller seksuelt krænkende adfærd, så er det vores budskab, at der skal skabes en kultur, hvor det er trygt at sige fra, og hvor der er et sted, man kan henvende sig.

- Som arbejdsgiver og organisation vil vi nu skabe klarhed om, hvordan man håndterer de her sager, men at vi også giver en ventil et sted, hvis man ikke er tryg ved at gå til sin leder eller tillidsrepræsentant, siger hun.

Ifølge Stephanie Lose er det mange forskellige former for krænkende adfærd, der finder sted i sundhedsvæsenet.

- Det kan være alt fra den måde, man taler på til enormt grænseoverskridende adfærd i forhold til fysisk kontakt og fysiske berøringer, siger hun.

Der skal både sættes ind, når det handler om krænkelser fra chefer og kolleger, men også ved krænkelser fra patienter og krænkelser fra regionspolitikere.

Spørgsmål: Hvis det her har foregået i mange år, hvorfor gør I så først noget nu?

- Jeg tror, der har i høj grad har været en kultur, hvor man har kigget meget nøgtern på, hvor mange sager man havde på bordet, som pejlemærke for om man havde et stort eller et lille problem.

- Og der tror jeg, at vi i regionerne såvel som andre steder, når frem til en erkendelse af, at antallet af sager på bordet i dagligdagen, det ikke er et retvisende billede på problemets omfang, og det kræver, at man arbejder med det på en anden og mere offensiv måde, hvis man reelt skal til bunds i det, siger Stephanie Lose.

/ritzau/