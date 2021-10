Det kan godt være, at du ikke lige ved det, når du står klar med dit rødbedefarvede pas i lufthavnen.

Men faktisk står du med et af verdens mest magtfulde pas i hænderne – kun overgået af ganske få, og væsentligt bedre end det 'værste'.

Det viser en opgørelse fra firmaet Henley Passport Index, der løbende undersøger, hvilke pas det er nemmest at rejse rundt i verden med og altså giver den største bevægelsesfrihed. Det skriver CNN.

Helt i toppen af listen finder man – på en delt førsteplads – passene fra Japan og Singapore.

I begge de lande giver passet som udgangspunkt ret til at rejse visumfrit til 192 forskellige destinationer.

Det er to flere, end man visumfrit kan rejse til fra Tyskland og Sydkorea, som indtager andenpladsen.

Dernæst følger Finland, Italien, Luxembourg og Spanien med 189 destinationer på tredjepladsen – og så dukker den rødbedefarvede variant op på fjerdepladsen.

I lighed med det østrigske pas giver det danske pas nemlig adgang til 188 forskellige destinationer.

I rapporten oplyser Henley Passport Index dog også, at man ser 'stigende uligheder' for tiden, og de restriktive indrejseregler, der blandt andet blev indført for at forhindre coronavirussen i at sprede sig, bliver nu også 'belejligt' brugt til at 'begrænse mobiliteten fra syd', lyder det.

En integrationsekspert, Mehari Taddele Maru fra United Nations University Institute, udtaler også i rapporten, at den nordlige del af verden den seneste tid har indført 'aggressive migrations-inddæmmelsesstrategier', hvilket 'underminerer folks bevægelsesmuligheder'.

Det sætter derfor også sit præg på listens bund over de pas, der så at sige har mindst magt, skriver CNN.

Helt i bunden, på sidstepladsen, finder man det afghanske pas, der kun giver visumfri adgang til 26 destinationer.

Lige over finder man Irak med 28 destinationer, og på trinene over ligger Syrien med 29, Pakistan med 31, Yemen med 33 og Somalia med 34.