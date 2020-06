Kun personer, der er indlagt inden for 14 dage efter positivt testsvar, vil fremover indgå i statistikken.

En ny metode til at opgøre antallet af personer, der er indlagt med coronavirus på landets hospitaler, skal sikre mere præcise tal.

Det skriver Statens Serum Institut på sin hjemmeside.

Onsdag ændrede seruminstituttet måden, hvorpå antallet af indlagte med coronavirus bliver opgjort.

Det betød, at antallet af indlagte på nationalt plan onsdag faldt fra 60 til 39, selv om kun fire patienter var blevet udskrevet i løbet af det foregående døgn.

I den nye definition af, hvem der medregnes som indlagt med corona, indføres der to tidsbegrænsninger.

Først og fremmest vil Covid-19-indlæggelser fremover blive defineret som indlæggelser, der starter inden for 14 dage efter, at man får taget den første positive coronatest.

- Uden grænsen på 14 dage risikerer man, at nogen for eksempel kan være testet positiv i marts og indlagt efter ulykke i juni, skriver Statens Serum Institut i sin begrundelse.

Derudover ændres definitionen sådan, at en indlæggelse nu afgrænses i den anden ende ved 90 dage efter den dag, man får taget den første positive prøve.

- Det sker for at fjerne personer (fra statistikken, red.), som fortsat er indlagt i længere tid for eksempel for en kronisk sygdom, og ikke længere for Covid-19, skriver Statens Serum Institut.

/ritzau/