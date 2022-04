I dag skal børn igennem en voldsom operation, hvor knogler saves over, og de skal indlægges med smertestillende i dagevis, hvis deres fødder peger den forkerte vej. Men det kan være fortid.

I gennemsnit kommer omkring 60 børn under saven om året.

Det kan enten være, fordi deres fødder peger for meget ind eller ud, og det kræver altså noget af et indgreb at korrigere den fejl fra naturens side.

Børnene skal nemlig have skåret deres lårbensknogler over, drejet dem, og fikseret til den rigtige position. Bagefter skal de ligge i en hospitalsseng i dagevis, hvor de typisk er plaget af store smerter.

»Det er et indgreb, der i sagens natur gør ondt, og hvor børnene er indlagt i op til en uge, hvor de har brug for en hel del smertestillende,« siger ortopædkirurg på Aalborg Universitetshospital Ahmed Abood.

Han står selv for en del af de 60 årlige operationer, og en dag slog det ham, at der måtte være en måde at spare børnene for de mange smerter.

Derfor gik Ahmed Abood i gang med at udvikle en skinne, der kan revolutionere indgrebet.

Med den kan børnene nemlig være inde og ude af hospitalet samme dag, og de slipper for risikoen for uheldige komplikationer.

»Det sker, at man får et knoglebrud, der hvor vi i dag saver knoglen over. Men det sker ikke med skinnen, fordi den eliminerer behovet for saven,« siger han.

Skinnen sættes fast på barnets knogle, og i takt med at barnet vokser, sørger den for at korrigere de skæve fødder lidt efter lidt.

»Jeg regner med, at det vil tage omkring seks måneder at lave en korrektion,« siger Ahmed Abood.

Skinnen er stadig i udviklingsfasen, og der er et stykke vej til, at den reelt kan bruges på børn.

»Vi har lavet nogle indledende undersøgelser, og det tegner godt, så jeg håber, at vi kan tage den i brug om et par år,« siger Ahmed Abood.

Lægerne er nu i gang med et ph.d.-projekt, hvor de undersøger langtidseffekterne af skinnen.

Konceptet allerede er blevet støttet af Sundhedsinnovationsfonden Region Nord, Novo Nordisk Fonden samt Svend Andersen Fonden

»Men vi søger stadig samarbejdspartnere til produktion af skinnen, som sammen med os på Aalborg- og Aarhus Universitetshospital og Teknologisk Instutit kan få gjort det her til en realitet,« siger Ahmed Abood.