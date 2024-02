Det er fra tirsdag blevet nemmere at aktivere MitID på flere mobile enheder.

Sådan oplyser Digitaliseringsstyrelsen.

»Har du fået ny telefon, eller vil du have MitID-appen på en ekstra telefon eller tablet som backup? Så slipper du nu for at bøvle med aktiveringskoder og scanning af pas,« som det lyder om den nye opdatering.

For fra og med i dag vil det i stedet være muligt at oprettet sit MitID på andre enheder ved udelukkende at scanne en QR-kode.

Den vises såmænd i MitID-brugerens eksisterende app – hvorfra den altså så skal indlæses fra den nye telefon eller tablet.

»Kopiering af appen på denne vis er ikke blot nemmere, men også mere sikkert, fordi scanningen af QR-koden kræver, at telefonerne fysisk befinder sig det samme sted,« skriver Digitaliseringsstyrelsen.

Den nye opdatering udfaser dermed helt brugen af MitID-aktiveringskoder.

Hvilket også sker for at mindske risikoen for svindel i den forbindelse. Ved at brugere eksempelvis lokkes til at udlevere aktiveringskoder.

I forbindelse med den nye aktiveringsopdatering er der også andre mindre nyheder at finde i MitID-appen.

Eksempelvis skulle den være blevet mere »brugervenlig«, mens der nu også kommer en lille vibration, når man i appen har godkendt et MitID-login via en QR-kode.

Sprogligt er det nu også muligt at læse med på grønlandsk og engelsk.