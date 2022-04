I februar meddelte hollandske Heineken, at ølpriserne ville stige som følge af stigende inflation, råvarer og transportomkostninger.

Nu melder ølgiganten igen om forhøjede ølpriser. Det skriver Finansavisen.

Da verdens næststørste ølproducent onsdag præsenterede salgstal for første kvartal, var der nemlig endnu en prisalarm.

Virksomheden antager, at der er større usikkerhed for verdensøkonomien og råvaremarkederne under krigen i Ukraine.

Samtidig importerer virksomheden store mængder korn fra Ukraine og Rusland, som også kommer til at have betydning for fremtidige priser.

Det er uvist, hvor meget Heineken ønsker at hæve priserne. Det var heller ikke kendt tilbage i februar, hvor ølgiganten annoncerede prisstigninger.

Den norske bryggeriindustri udtrykte dengang bekymring over de øgede priser.

»Norske drikkevareproducenter oplever også markante omkostningsstigninger på flere områder nu – strømpriser, emballage, råvarer og transport er noget af det, der er steget markant i pris,« sagde direktør i Bryggeri- og Drikkevareforeningen (BROD), Erlend Fuglum derefter.