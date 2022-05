Med 20 år på bagen skulle man tro, at den uhyre populære juicekæde Joe & Juice har styr på fødevarehygiejnen.

Det var dog ikke tilfældet, da Fødevarestyrelsen aflagde et kontrolbesøg på den ene af kædens to juicebarer i Frederiksberg Centeret.

Her var en række letfordævelige fødevarer potentielle bakteriebomber.

Temperaturene i pålæg var overskredet med mere end hundrede procent i forhold til den tilladte grænse på maksimalt fem grader.

Omkring 25 skiver kalkunbryst blev målt til 15,2 grader, og cirka 15 skiver skinke blev målt til 13,1 grader.

Yderligere blev en halv beholder med varmebehandlet kylling målt til 9,4 grader, fremgår det af kontrolrapporten.

Det kostede en sur smiley og en bøde på 10.000 kroner.

Joe & The Juice blev partshørt under tilsynet og oplyste, at de ville rette temperaturerne og kassere deres skinke- og kalkunpålæg.

Det er ikke første gang, at den pågældende Joe & The Juice har overtrådt fødevarelovgivningen.

På to tidligere kontrolbesøg i henholdsvis november og juli måned sidste år fik juicebaren indskærpelser - det sammen som en mellemglad smiley - på grund af manglende egenkontrol og sjusk med fødevarehåndteringen,

B.T. har forgæves forsøgt at indhente en kommentar fra Joe & Juice.

Den seneste sure smiley, der er givet 28. april, er den anden i rækken, som juicekæden har indkasseret på blot tre uger.

Også Joe & The Juice ved Rundetårn i det indre København fik en bøde, da Fødevarestyrelsen 6. april konkluderede, at juicebarens indgangsparti ikke var tilstrækkeligt sikret mod skadedyr.

Juicebaren havde opsat en midlertidig dør i form af en spånplade, som ikke sluttede tæt nok.

Der var dermed risiko for, at rotter, mus og andet utøj kunne trænge ind på Joe & The Juice og sprede deres smitsomme bakterier og virus.

Det kostede en bøde på 10.000 kroner. Blandt andet fordi juicebaren tidligere havde fået indskærpet, at den skulle få bragt forholdet i roden, men ikke havde fulgt op på advarslen.

Heller ikke dette har Joe & The Juice valtg at kommentere på over for B.T.

Joe & The Juice er en restaurationskæde, der primært sælger juice, kaffe og sandwich.

Kæden findes over 200 steder i Europa, USA og Østasien, heraf ligger cirka en tredjedel af juicebarerne i Danmark.

Virksomheden blev grundlagt i 2002 af iværksætteren Kaspar Basse med den første juicebar i København.