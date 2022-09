Lyt til artiklen

Mysikken omkring Pinderup Træpiller, der sælger træpiller til halv pris sammenlignet med andre leverandører, fortsætter.

I sidste uge kom det frem, at den nordjyske virksomhed vil blive efterforsket af politiet, fordi »der var noget, der ikke hang sammen,« lød det fra dem.

Og nu har sagen taget endnu en ny drejning, skriver Nordjyske.

Mediet kan nemlig fortælle, at Pinderup Træpillers hjemmeside ikke længere er tilgængelig. Derudover er selskabet ophørt med at eksistere i CVR-registret.

Dermed vokser både mystikken og skepsissen, som ejer Anders Pinderup ellers mente var »noget fis.« Det har han tidligere sagt til B.T.:

»Jeg har mit på det rene. Det er et 100 procent reelt firma. Og dem, der har bestilt og betalt for piller, vil få dem. Vi har aldrig lagt skjul på vores leveringstid, den står også på vores hjemmeside,« sagde han.

Ifølge Anders Pinderup var firmaet i gang med at leje bygninger på Dronninglundvej i Agersted med henblik på at starte en fabrik. Det har han tidligere fortalt til Nordjyske.

De skriver desuden, at Pinderup Træpiller har fået afslag på lokalerne i Agersted, og at personen bag firmaet, Anders Pinderup, slæber et omfattende spor af snyd og ubetalte regninger efter sig.

Blandt andet har Anders Pinderup benyttet sig af fem forskellige navne og snydt en lang række virksomhedsejere og privatpersoner. Han har desuden en ubetinget dom for bedrageri bag sig.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Pinderup Træpiller og Anders Pinderup, men i skrivende stund har det ikke været muligt.