Anders Krab-Johansen får igen kritik af sine arbejdsmetoder som koncernchef for Berlingske Media.

Nu viser det sig, at han har sat en privat efterforsker med en fortid i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) til at lave baggrundstjek af Pernille Holbøll, inden hun blev valgt valgt som ny ansvarshavende chefredaktør for B.T.

Det kan Radio 24syv fortælle.

Helt konkret oplyser to ansatte på Radio 24syv, som tidligere har været ansat på Ekstra Bladet, at de begge er blevet kontaktet af den samme private efterforsker, som ønskede at spørge ind til Pernille Holbølls baggrund og kompetencer.

Pernille Holbøll starter til maj som ny ansvarshavende chefredaktør på B.T. Foto: Jakob Boserup.

»Jeg har en opgave for et firma, der ønsker at samarbejde med en tidligere ansat på EB. Firmaet er imidlertid usikker på, om der kan dukke ubehageligheder op, som kan belaste firmaet,« lød det i en mail til den ene fra efterforskeren.

Anders Krab-Johansen har fornylig fået hård kritik for at have iværksat en undersøgelse af Berlingske Media-ansattes færden på sociale medier i kølvandet af Michael Dyrbys exit fra B.T.

En undersøgelse tillidsrepræsentanterne for medierne i Berlingske Media har kaldt »uacceptabelt«.

Og nu kommer det altså frem, at tidligere FE-ansat skulle baggrundstjekke Dyrbys afløser som chefredaktør på B.T.

»Lederen af landets borgerlige mediehus har fuldtonet vedkendt sig Lenins ‘Tillid er godt, Kontrol er bedre’. Pensionerede efterretningsagenter, der laver baggrundstjek af kommende medarbejdere og dyb og hemmelig netovervågning af både ledere, medarbejdere og civilister,« skriver Se og Hørs chefredaktør Niels Pinborg på Facebook og tilføjer:

»Altsammen noget der foregår i mørke og kun kommer til offentligheden pga af modige kilder. Det er i sandhed en vild tid.«

B.T. har spurgt Anders Krab-Johansen, hvorfor han bruger tidligere FE-ansat til at baggrundstjekke Pernille Holbøll.

Han har sendt dette svar på mail:

»Jeg har indført en ny politik for ansættelse af chefredaktører, at vi skal have bedst mulig indsigt i, om der er sager eller handlinger i deres fortid, som kan skade mediet.

Det fortalte jeg åbent om efter forløbet med Michael Dyrby sidste år,« skriver han og tilføjer:

»I forbindelse med ansættelsen af ny ansvarshavende chefredaktør på B.T. bad jeg derfor headhunteren om at sikre, at der blev lavet en baggrundsrapport inden ansættelse. Jeg håber og tror, at det er professionelle folk, der har gennemført arbejdet. Pernille Holbøll blev naturligvis spurgt inden undersøgelsen blev gennemført.«

Pernille Holbøll, har du nogen kommentarer til, at Berlingske Media fik en privat efterforsker med fortid i Forsvarets Efterretningstjeneste til at lave baggrundstjek af dig?

»Nej, jeg har helt principielt ingen kommentarer til mit eget ansættelsesforløb af hensyn til andre end mig i processen,« siger hun.

Får det dig til på nogen måder at fortryde, at du sagde ja til jobbet som chefredaktør?

»Nej, som Anders Krab jo bekræfter, så vidste jeg godt, det var et krav,« siger hun.

Men sætter det slet ikke nogen tanker i gang, at tidligere FE-efterforsker skulle baggrundstjekke dig?

»Jeg har ikke nogen kommentarer til mit ansættelsesforløb,« siger hun.