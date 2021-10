»Jeg har tidligere prøvet så meget medicin, der ikke virker. Så jeg turde ikke forvente noget. Men jeg synes hurtigt, at jeg har kunnet mærket en effekt. Jeg kan gå i skole igen. Og det er stort.«

Sådan siger 25-årige Malene Madsen. Siden hun var helt lille, har hun haft kronisk spændingshovedpine og migræneanfald flere gange om ugen.

Hun har for nylig fået lov til at afprøve en ny type antistofbehandling mod migræne som en del af en forsøgsordning. Og effekten er overraskende god.

»Det største er, at jeg kan have en normal hverdag og klare at sidde i skolen og lave lektier. Og at jeg kan besøge min familie, uden at jeg skal være bange for, at jeg får migræne,« siger Malene Madsen, der lige nu er i gang med at læse til socialrådgiver.

Det er ikke umiddelbart til at se, at Malene Madsen lider af kronisk spændingshovedpine og migræne. Migrænen gør det dog svært at opretholde et socialt liv, da hun ofte må aflyse aftaler grundet hovedpine. Foto: Privat. Vis mere Det er ikke umiddelbart til at se, at Malene Madsen lider af kronisk spændingshovedpine og migræne. Migrænen gør det dog svært at opretholde et socialt liv, da hun ofte må aflyse aftaler grundet hovedpine. Foto: Privat.

Hun har nu 'kun' tre-fem dage om måneden med migræne frem for de tidligere cirka 15-20 dage om måneden.

Under migræneanfald må Malene forholde sig i ro og i total mørke og stilhed. Hun kan nemlig hverken tåle lyd eller lys, når først migrænen har fået tag i hende.

»Jeg har store smerter i hovedet og er svimmel og kaster op. Det føles, som om der er en, der slår mig med et bat eller borer med en boremaskine i mit hoved. Der må heller ikke være skarpe lugte, så hvis min kæreste laver mad, må jeg lukke døren ind til soveværelset,« siger den 25-årige kvinde.

Hun har tidligere måttet droppe ud af gymnasiet og en anden videregående uddannelse på grund af sin migræne. Samtidig har det været svært at opretholde venskaber, fordi hun ofte må melde afbud til sociale arrangementer.

Sådan foregår behandlingen: Antistofbehandlingen gives som indsprøjtning i låret eller maven en gang om måneden. Man kan selv foretage indsprøjtningen efter instruktion.

Man tager en dosis på 70 eller 140 mg én gang om måneden.

En dosis koster omkring 3.600 kroner. Det svarer til ca. 44.000 kroner årligt.

Der findes lige nu tre godkendte præparater: Aimovig fra Novartis, Ajovy fra Teva og Emgality fra Eli Lily. Der er flere præparter på vej.

»Jeg bliver ked af det, når jeg skal aflyse,« siger hun.

Medicinen, som hun lige nu afprøver, kom på markedet for to år siden, men er fortsat begrænset til særlige grupper af patienter med migræne grundet blandt andet prisen på omkring 40.000 kroner årligt og begrænset kapacitet på landets hovedpinecentre.

Så når Malene er færdig med at afprøve medicinen i januar 2022, er det ikke sikkert, hun få lov til at fortsætte behandlingen.

Så skal hun på en venteliste, hvor ventetiden lige nu er tre til fire år.

Malene har haft migræne, siden hun var seks år gammel. Da hun ramte teenageårene tog migræne-anfaldene til. Foto: Privat. Vis mere Malene har haft migræne, siden hun var seks år gammel. Da hun ramte teenageårene tog migræne-anfaldene til. Foto: Privat.

»Nu hvor jeg ved, det virker, så synes jeg, det er hårdt. Jeg prøver ikke at dvæle for meget ved det, for så bliver jeg ked af det. Nu vil jeg bare få så meget ud af det som overhovedet muligt,« siger Malene Madsen.

Behandlingen er tidligere blevet udråbt som lidt af en revolution inden for migrænemedicin.

Det er nemlig lykkedes forskerne specifikt at udvikle et lægemiddel, der er målrettet migræne, så patienterne får færre bivirkninger og oplever større effekt, hvilket vil sige færre dage med migræne på en måned.

Indtil nu er flertallet af migrænepatienter blevet behandlet med præparater udviklet til andre formål som for eksempel Botox, blodtryks-, antidepressiv- eller epilepsimedicin.

Det er professor i migræne og hovedpine Jes Olesen, der står bag udviklingen af den nye medicin, som Malene Madsen lige nu er i gang med at afprøve.

I næste uge modtager han verdens mest prestigefyldte hjerneforskningspris, The Brain Prize, for sin forskning, der har ført til det livsændrende præparat.

The Brain Prize The Brain Prize er verdens største hjerneforskningspris. Den er dansk og stiftet af Lundbeckfonden i 2011.

Prisen går hvert år til banebrydende hjerneforskning, der har forandret vores forståelse af hjernen og hjernesygdomme.

I 2021 går prisen for første gang til en dansk hjerneforsker, hovepineprofessor ved Rigshospitalet Jes Olesen. Sammen med tre andre professorer i neurologi har han forsket i migræne og andre hovedpinesygdomme i mere end 40 år og opdaget betydningen af et signalstof (CGRP), der kan udløse migræneanfald.

Opdagelsen har ført til udviklingen af en helt ny og skelsættende klasse af medicin, der kan behandle og helt forebygge migræne med ganske få bivirkninger.

Vinderne får samlet ti millioner kroner.

Prisoverrækkelsen finder i år sted i København 25. oktober – under overværelse af blandt andet kronprins Frederik og uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen.

Mere konkret har han fundet ud af, at hvis man blokerer et signalstof – signalstoffet CGRP – som vi har i kroppen, der kan udløse migræneanfald, så vil det have en positiv effekt på anfaldet.

Jes ærgrer sig over, at patienter som Malene Madsen skal vente længe på at få behandlingen, fordi det er unødvendigt og i høj grad ødelægger livskvaliteten for de ramte.

Professor Jes Olesen står bag den revolutionerende forskning, der har ført til ny medicin til migrænepatienter. Kredit: Rigshospitalet / Büro Jantzen Vis mere Professor Jes Olesen står bag den revolutionerende forskning, der har ført til ny medicin til migrænepatienter. Kredit: Rigshospitalet / Büro Jantzen

»Der er mange, der har et lige så stort behov, som dem, der har kronisk migræne. Dem, der for eksempel har ti anfald om måneden, men som ikke har andre former for hovedpine, må ikke få medicinen. Der synes jeg, myndighederne går for langt,« siger han.

Trods de nuværende, lidt træge udsigter for behandling, ændrer det ikke på, at medicinen nu findes, og at Malene kan begynde at drømme om en smertefri fremtid.

»Jeg drømmer om at få lov til at arbejde og at kunne vågne op uden at mærke smerter. Måske tage ud at rejse og en dag få min egen familie,« siger hun.

Indtil den dag, medicinen bliver en permanent løsning for Malene, må hun nøjes med at tilpasse sin hverdag med migrænen 100 procent. Det vil sige, at hun undgår ting i hverdagen, som hun ved kan udløse et anfald.

Det kan for eksempel være cigaretrøg, alkohol, parfume og sodavand. Læg dertil, at hun hver dag skal gå i seng på samme tid, spise på samme tidspunkt, passe sin styrketræning samt drikke meget vand.