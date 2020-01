Et halvt år efter åbningen af Cityringen bliver Nordhavn snart koblet på metronettet i hovedstaden.

Den nye metrolinje M4 i København åbner lørdag 28. marts.

Det oplyser Metroselskabet i en pressemeddelelse.

Linjen kobler Nordhavn til metronettet. Dermed sikres dobbelt så mange afgange mellem Østerport og Københavns Hovedbanegård.

- Metroen har gjort København til en ægte storby. Den bringer os tættere sammen og skaber nye oplevelser for alle.

- Med Nordhavnsmetroen får vi meget mere metro - og det til en helt ny bydel, som før har været svært tilgængelig, siger Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), i pressemeddelelsen.

- Jeg håber, at rigtig mange københavnere og besøgende nu vil tage turen til Nordhavn og nyde de smukke omgivelser.

- Samtidig er jeg sikker på, at beboerne får glæde af den nye hotline til resten af byen, siger Frank Jensen.

Åbningen af M4 kommer, et halvt år efter at M3 Cityringen blev tilgængelig for passagerer.

De seneste to uger er M4 blevet koblet sammen med M3 Cityringen. I denne periode har M3 Cityringen været lukket. Natten til mandag, 27. januar, åbner M3 Cityringen igen.

Frem mod åbningen skal den nye metrolinje testkøres. Og de nye stationer Nordhavn og Orientkaj skal have "den sidste finish", som Metroselskabet skriver.

Med tilføjelsen af de to stationer kommer det samlede antal metrostationer op på 39.

- Byen bliver bundet sammen på en helt ny måde med M4's åbning, og vi får skabt et mere effektivt kollektivt trafiknet til gavn for passagererne, som vil opleve flere rejsemuligheder, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).

M4 får følgende stationer på strækningen: Orientkaj, Nordhavn, Østerport, Marmorkirken, Kongens Nytorv, Gammel Strand, Rådhuspladsen og København H.

Når åbningen af Sydhavnsafgreningen efter planen finder sted i 2024, udvides M4 med yderligere fem stationer på afgreningen fra Cityringen til Sydhavn.

/ritzau/