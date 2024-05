Kongen deltager, når ny metroudvidelse til Sydhavn og Valby markeres med en gadefest på Mozarts Plads.

Om godt tre uger kan passagerer fejre, at det nye, samlede metronet til Sydhavn og Valby bliver indviet.

Forlængelsen af metrolinjen fejres nemlig med en gadefest, når den åbner 22. juni.

Det oplyser Metroselskabet i en pressemeddelelse.

Åbningsfesten vil finde sted på Mozarts Plads i Københavns Sydhavn og begynder fra klokken 11.

Her vil der blandt andet være en scene, hvor musikere som Peter AG, Peter Sommer og Katinka vil optræde i løbet af dagen.

Klokken 12.30 vil den nye metroudvidelse officielt blive indviet. Den vil blive åbnet af kong Frederik, transportminister Thomas Danielsen (V) og Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen (S).

- Når M4 til Sydhavn og Valby åbner, vil kunderne opleve, at de både nemmere, hurtigere og bæredygtigt kan rejse rundt i hovedstaden, siger direktøren i Metroselskabet, Erik Skotting, i pressemeddelelsen.

- Med indvielsen af den nye metrolinje vil vi gerne sige tak for tålmodigheden til naboerne og byde kunderne velkommen i Metroen med en stor åbningsfest, musik, underholdning og masser af aktiviteter.

Foruden livemusik vil der være loppemarked og madboder til arrangementet.

Når de fem nye stationer er åbnet, består det samlede metronet af 44 stationer fordelt på 43 kilometer spor.

M4 vil køre fra København Syd ved S-togstationen Ny Ellebjerg til Orientkaj i Nordhavn.

De fem nye stationer er Havneholmen, Enghave Brygge, Sluseholmen, Mozarts Plads og København Syd.

Fra 2030 forventes de fem nye stationer at få omkring otte millioner rejsende hvert år. De første år efter åbningen ventes det årlige passagertal at være lavere, fordi det erfaringsmæssigt tager tid at vænne folk til en ny linje.

Samlet set forventes det, at mere end 135 millioner passagerer rejser med Metroen i 2024.

/ritzau/