Vejdirektoratet vil få bugt med lange køer på motorvejene ved at sende mandskab ud hurtigere efter uheld.

Oprydningsarbejdet efter et uheld kan sende tusindvis af trafikanter i lange køer, og ventetiden kan være lang og frustrerende.

Derfor offentliggør Vejdirektoratet i samarbejde med politiet en ny metode, der skal rydde motorvejene hurtigere efter et uheld.

Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Fremover vil Vejdirektoratet sende vogne allerede, når meldingen om et uheld ruller ind frem for først at sende sær- eller ladvogne, når det bliver konstateret, at der er brug for dem på stedet.

Initiativet udspringer af et pilotforsøg, som Vejdirektoratet, politiet, sundhedsberedskabet og de kommunale redningsberedskaber for tiden udfører på Fynske Motorvej.

Et pilotprojekt, der netop handler om at afprøve nye metoder til at rydde vejene hurtigere efter uheld og andre hændelser på motorvejen.

- Siden sommeren 2018 har vi afprøvet metoden med at sende ladvogne og sværvogne ud til uheld på den Fynske Motorvej hurtigere end sædvanligt, og resultaterne har været så positive, at vi nu udbreder tiltaget til hele landet, siger Charlotte Vithen, områdechef i Vejdirektoratet.

Det vil koste omkring en millioner kroner om året at gennemføre det nye tiltag

Samtidig vil tiltaget ifølge Vejdirektoratets beregninger betyde, at det samfundsmæssige økonomitab, når trafikanter sidder i kø, reduceres med 35-70 millioner kroner.

/ritzau/