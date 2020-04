Der kommer til at gå et stykke tid, før små og store dyreelskere igen kan se løver, elefanter og giraffer i landets zoologiske haver.

De åbner nemlig alligevel ikke 1. maj, sådan som de ellers meldte ud tirsdag.

Både erhvervsministeren og justitsministeren udtalte onsdag, at de synes åbningen af dyreparkerne var en dårlig idé.

De frygter, at coronavirussen vil sprede sig yderligere, hvis haverne åbner.

Det får blandt andre Odense ZOO og Københavns ZOO til at ændre planer.

'Øh, det med åbning 1. maj, ikk'? Lad os starte med at slå fast: Vi åbner alligevel ikke 1. maj.'

Sådan skriver Odense ZOO på Facebook torsdag og uddyber:

'Vi åbner naturligvis ikke, når sundhedsmyndighederne ikke finder det sikkert. Vi bakker fuldt ud op om deres vurderinger og følger dem til punkt og prikke, som vi hele tiden har gjort. Havde vi vidst, at sundhedsmyndighederne ikke mente, at det var forsvarligt, havde vi aldrig arbejdet på at åbne. Det gjorde vi alene, fordi vi troede, at vi havde politiets ord for, at det var i orden,' skriver Odense ZOO blandt andet.

Københavns Zoologiske Have udskyder også planerne om genåbning.

»Men vi sidder tilbage i Zoologisk Have og er dybt frustrerede, for vi var klar, og alt var under udarbejdelse,« siger administrerende direktør Jørgen Nielsen til Ritzau.

Også Jyllands Park Zoo i Haunstrup dropper planerne om at åbne nu, skriver Dagbladet Ringkøing-Skjern.

Direktøren i København er ikke ene om at være frustreret over myndighederne.

Bjarne Klausen fra Odense Zoo sagde til B.T. onsdag aften, da det endnu var uvist, om de kunne åbne eller ej, at han har savnet en samlet udmelding fra myndighederne.

»Vi har modtaget ministrenes udmelding med stor frustration. Vi får forskellige udmeldinger fra forskellige myndigheder.«

Zoologiske haver og forlystelsesparker har været lukket siden begyndelsen af marts, hvor statsminister Mette Frederiksen valgte at lukke Danmark ned på grund af coronavirussen.

I begyndelsen af april udsendte Rigspolitiet sammen med sundhedsmyndighederne en vejledningsmanual, hvoraf det fremgik, at netop zoologiske haver og forlystelsesparker godt måtte holde åbnet, hvis de overholdt en række regler.

Da flere parker tirsdag meldte ud, at de havde tænkt sig at åbne igen, blev vejledningen imidlertid ændret.

De zoologiske haver er blandt de mange, der er hårdt ramt af coronakrisen.

I København forventer man - trods hjælpepakker - et underskud på 40 til 45 millioner ved årets udgang.

»I det beløb er hjælpepakkerne allerede inkluderet. Jeg er selvfølgelig glad for, at der er mulighed for at få hjælp, men det lukker på ingen måde hullet. Det er helt uoverskueligt og ikke noget, vi nogensinde har været i nærheden af før,« siger direktør Jørgen Nielsen til TV2 Lorry.