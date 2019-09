Endnu en lokal gruppe under 3F udtaler, at medarbejdere i gruppen skal være organiseret i 3F.

Renovationsgruppen af skraldemænd i København og på Frederiksberg, der er organiseret i 3F Kastrup, udtaler i en pressemeddelelse udsendt lørdag aften, at "alle kollegaer er organiseret i en og samme fagforening".

Gruppen går dermed imod toppen af 3F, der har slået fast, at det er indiskutabelt, at det står en selv frit for at vælge fagforening.

Opdateres...

/ritzau/