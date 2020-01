For mindst tre ledere i Forsvarsministeriet burde det langtfra være en overraskelse, at der kunne ske svindel med skatteydernes penge.

I hvert fald hvis de har tjekket deres interne mails.

B.T. kan fortælle, at både Forsvarsministeriets økonomidirektør og to kontorchefer i ministeriet for over et år siden fik en mail om, at kontrollen af mulig misbrug burde forbedres.

Hele sagen kom frem for danskerne på denne måde:

Skandalen dag for dag Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er blevet omdrejningspunkt i en alvorlig sag om mulig svindel og bestikkelse. B.T. gennemgår her skandalens forløb. November 2016: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse anmelder til Midt- og Vestjyllands Politi en medarbejders mulige svindel med Forsvarets penge. Oktober 2018: Forsvarsministeriets økonomidirektør samt to kontorchefer i ministeriet får en mail sendt fra lederen af Forsvarsministeriets Interne Revision. Her står der, at der er 'huller' i processerne og i kontrollerne med nogle af ministeriets penge. Der står dog intet om politianmeldelsen i Ejendomsstyrelsen. April 2019: Midt- og Vestjyllands Politi er færdig med efterforskningen og sender sagen til politikredsens anklagemyndighed. Maj 2019: Rigsrevisionen indleder en undersøgelse af forholdene i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Det sker, efter at Rigsrevisionen er blevet kontaktet af en såkaldt whistleblower, der slår fast, at der sker ulovlige køb i styrelsen. 4. december 2019: Forsvarsminister Trine Bramsen (S) kontaktes i al hemmelighed af Forsvarsministeriets departementschef, Thomas Ahrenkiel, der fortæller, at Rigsrevisionen har hård kritik på vej. 6. december 2019 kl. 10: Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at der er rejst tiltale mod to tidligere ansatte hos Forsvarets Ejendomsstyrelse for at modtage bestikkelse i form af værdier for henholdsvis cirka 1.740.000 kroner og 35.250 kroner. Ligeledes er der rejst tiltale mod tre andre for medvirken til bestikkelse og mandatsvig. 6. december 2019 kl. 11: Rigsrevisionen fremlægger en rapport om problemerne i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Rapporten viser, at der nærmest har været frit spil til at svindle. Rigsrevisionen har således fundet fejl i 54 af de 64 indkøb, den har undersøgt. »Ganske enkelt. Jeg har aldrig været ude for noget lignende. Nu har jeg været statsrevisor i over 20 år, og jeg har aldrig været ude for noget lignende, og det er så rystende,« fortalte Henrik Thorup (DF), formand for Statsrevisorerne, ved præsentationen af rapporten. 9. december 2019: Forsvarsministeriets departementschef, Thomas Ahrenkiel, erkender i et notat til ministeren, at han seks gange fra september til november er blevet informeret om skandalen og da burde have informeret ministeren. 10. december 2019: Trine Bramsen vælger at tjenestefritage direktøren for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Hans J. Høyer, samt koncernstyringsdirektør Per Pugholm Olsen, der dog får ny stilling. Til gengæld får sagen ikke nogen konsekvenser for departementschef Thomas Ahrenkiel.

I december blev det offentliggjort, at to tidligere medarbejdere i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er tiltalt for at have fusket for 1,8 millioner kroner af skatteydernes penge til blandt andet nyt tag og renovering af hus.

Samtidig kom det frem, at Rigsrevisionen efter tip fra en whistleblower havde foretaget en undersøgelse, der viser, at der har været tæt på frit spil for mulige svindlere i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsen.

Men hvornår blev mailen om manglende kontrol så sendt til lederne?

18. oktober 2018 klokken 10.37 modtager økonomidirektøren samt to kontorchefer i ministeriet en mail sendt fra lederen af Forsvarsministeriets Interne Revision.

Mailen handler om, hvorvidt der kan ske svindel for 110 millioner kroner, som Britta Nielsen lige nu er tiltalt for at have begået hos Socialstyrelsen.

Som det allerede har været fremme, vurderes det, at redegørelsen viser, at der ikke kan ske en fuldstændig lignende svindel med 'formodet parallelitet', som det formuleres.

Men nu kommer det frem, at tre ledere i ministeriet har modtaget mailen med denne redegørelse.

»Det er Forsvarsministeriets Interne Revisions vurdering, at der på visse områder er 'huller' i processerne og i kontrollerne,« står der i mailen, hvor det videre fremhæves, at hullerne skal håndteres af 'forretningen', som ministeriet åbenbart kaldes.

Her ses beskrivelsen i mailen fra Forsvarsministeriets Interne Revision til økonomidirektøren samt to kontorchefer i ministeriet om, at der er 'huller i processerne og kontrollerne' på nogle områder.

Dagen før er teksten i mailen blevet sendt til lederen af Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse.

Han gør det klart i teksten, at ansvaret for 'effektive kontroller og risikostyringssystemer påhviler direktionen og ledelsen'.

Ud over at slå fast, at ansvaret for 'effektive kontroller' ligger hos direktion og ledelse, skriver chefen for Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse, at den ønsker at påpege nødvendigheden af en løbende gennemgang af Forsvarets økonomiorganisations kompetencer.

B.T. har sendt mailen til forsvarsminister Trine Bramsen (S).

Forsvarsminister Trine Bramsen (S).

»Der har åbenlyst ikke været gjort nok for at rette op på problemerne i Ejendomsstyrelsen. Min holdning til såvel problemerne som svindelen er meget klar. Der skal ryddes op,« siger hun og slår fast, at der er sendt et rejsehold til Ejendomsstyrelsen.

Og så forklarer ministeren ligeledes, at der vil komme eksterne undersøgelser, og at Intern Revision vil blive styrket.

Formanden for Statsrevisorerne i Folketinget, Henrik Thorup (DF), præsenterede Rigsrevisionens kritiske rapport.

Statsrevisoreren Henrik Thorup (DF) taler på et pressemøde i Provianthuset i København fredag den 6. december 2019. Pressemødet omhandler Beretning om sikring af grundvandet mod pesticider og Beretning om indkøb hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Han har ikke før set den mail, B.T. nu henviser til.

»Det er jo krystalklart, at ledelsen i Forsvarsministeriet var gjort opmærksomme på, at der manglede kontrol med svindel,« siger han.

For statsrevisor Frank Aaen (EL) er mailen også ny.

»Ledelsen var helt klar over de huller, der åbenbart blev udnyttet til svindel. Vi ved endnu ikke i hvor stort omfang. Det er mildt sagt besynderligt, at ledelsen bare lod stå til,« siger han.