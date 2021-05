Det er snart blevet vane for de fleste, at tage et mundbind eller visir på, når man for eksempel er med offentlig transport, handler i supermarkedet eller er på restaurant.

Nu viser en ny Megafon-måling foretaget for Politiken og TV 2, at en tredjedel af danskerne vil fortsætte med det, når påbuddet ikke længere er der.

37 procent vil fortsætte med at bruge mundbind eller visir, og 52 procent svarer, at de ikke vil bruge det. 11 procent er i tvivl.

Der er også nogle, der svarer, at de vil bruge det, men ikke alle de steder, der i dag er krav om det.

Vil du fortsætte med at bruge mundbind?

30 procent vil bruge mundbind eller visir i offentlig transport, 22 procent vil gøre det i butikker, og 21 procent vil fortsat tage mundbind eller visir på i sundhedsvæsenet.

I den lave ende ligger dem, der vil beholde det på, når de er på café eller restaurant. Her svarer kun otte procent ja til at ville bruge det.

Det samme gælder kirken, hvor kun fire procent vil tage et mundbind eller et visir på. Kun tre procent vil bruge det på deres job.

I genåbningsaftalen for den 21. maj står der om påbud om mundbind, »at der primo juni skal fremlægges en plan for udfasning af krav om mundbind begyndende primo juni.«