Skal Danmark så småt begynde at åbne op igen? Eller skal vi bare forsætte med næsten at være lukket ned, så coronasmitten ikke eksploderer?

Det spørgsmål har rigtige mange danskere stillet sig selv den seneste måneds tid. Og kun én ting er helt faktuelt korrekt:

Danskerne er dybt splittede.

I en ny meningsmåling fra Yougov har 1.254 svaret, hvad de synes om statsminister Mette Frederiksens udmelding om, at samfundet så småt kan begynde at blive genåbnet efter påske, hvis danskerne efterlever restriktionerne?





47 procent mener, at det er for tidligt, da vi risikerer at smittekurven stiger.

Og næsten det samme, 43 procent, svarer, at det virker fornuftigt.

»Den her måling viser, at danskerne er meget splittede. Og det er faktisk ret interessant, at danskerne ikke er mere nervøse for at blive smittede,« siger Jarl Cordua, der er politisk kommentator og vært på programmet 'Cordua og Steno'.

Han mener, at der har været rigtig meget fokus på, at male fanden på væggen.

Det er for tidligt. Vi risikerer at smittekurven stiger: 47%

Det virker fornuftigt: 43%

Vi burde begynde at åbne samfundet op allerede nu: 2%

Samfundet burde slet ikke være blevet lukket ned: 2%

Ved ikke: 5%



Stikprøven er repræsentativ på køn, alder, geografi, samt stemmeafgivelse ved valget den 5. juni 2019. Den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er +/- 2,8% (procentpoint). Kilde: Yougov

»Der har været en del rædselsberetninger om coronavirus, især fra andre lande. Men det virker til, at flere og flere danskere efterhånden, og her tænker jeg især på børnefamilier, er ved at få nok, og gerne vil tilbage på arbejde,« siger Jarl Cordua.

Det er også blevet tydeligt de seneste dage, at flere erhvervsfolk og borgerlige partier er begyndt at råbe vagt i gevær over de store økonomiske tab ved den nuværende nedlukning af Danmark.

Nok er simpelthen nok.

Senest skrev tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen i en klumme i B.T., at han frygter regeringens strategi kan sende os ud i en dyb økonomisk krise.

»Som jeg ser det, vil regeringens genåbningsplan skabe en dyb økonomisk krise. Jeg tror faktisk, de færreste begriber, hvor voldsomt det rammer os, hvis ikke vi gør det rigtige nu,« sagde tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen 7. april til B.T. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere »Som jeg ser det, vil regeringens genåbningsplan skabe en dyb økonomisk krise. Jeg tror faktisk, de færreste begriber, hvor voldsomt det rammer os, hvis ikke vi gør det rigtige nu,« sagde tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen 7. april til B.T. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Og flere erhvervsfolk, som eksempelvis iværksætteren Martin Thorborg, sagde tirsdag, at regeringens nedlukning var 'et granatchok' og 'nådesløs lavine' for de mindre danske virksomeder.

»Som det har været ind til nu, så har følelser og frygt slået faren for økonomiske tab. Men nu synes mange, at det er er ved at være tid til at komme tilbage på arbejde,« siger Jarl Cordua.

