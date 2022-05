Nu skal endnu et område digitaliseres.

For torsdag vedtog Folketinget en ny bogføringslov. Det skriver Finans.

Nu skal regnskabspligtige virksomheder og privatejede virksomheder med en nettoomsætning på mere end 300.000 kroner årligt digitalisere deres bilag, fakturaer og regnskaber.

Erhversministeriet anslår, at det nye tiltag vil spare små og mellemstore tre milliarder kroner om året. små og mellemstore virksomheder bruger mere end 30 milliarder kroner om året på fakturahåndtering og bogføring.

Chefkonsulent hos SMVdanmark, Kasper Munk Rasmussen, er i første omgang tilfreds med den nye lovgivning.

»Vi håber, at Erhvervsministeriet kan indfri de løfter, de giver os. De lover, at der kommer administrative besparelser pga. dette store offentlige it-projekt. Hvis virksomhederne skal bruge mindre tid på at indberette, så tager vi imod det. Det må bare ikke føre til nye administrative processer,« siger Kasper Munk Rasmussen.

Hos SMVdanmark er man dog bekymret for, hvordan det nye tiltag vil gå ud over de mindste virksomheder med få bilag, da de frygter, at den nye lov betyder ekstraudgifter til nye it-systemer.

Ifølge SMVdanmark bruger kun halvdelen af virksomheder et system, som understøtter automatiseringen.

Loven kommer til at træde i kraft over flere stadier fra den 1. januar 2024.

Dog skal de mindste virksomheder først have omstillet sig i 2026.