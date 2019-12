16.000 danskere kan få en ubehagelig overraskelse efter nytår.

En lovændring får sandsynligvis den betydning, at de mange danskere fra årsskiftet kan blive kontaktet af advokater og inkassofirmaer.

De mange danskere har gæld hos de kommunalt ejede vandselskaber. En gæld som hidtil er blevet indkrævet via den offentlige opkrævning.

Men fra nytår forventes det, at vandselskaberne får lov til at pudse inkassofirmaer og advokater på de kunder, som har ubetalte regninger.

Og det er ikke småpenge, der er på spil. De 16.000 kunders samlede gæld er på over 150 millioner kroner.

Flere vandselskaber er dybt utilfredse med den offentlige opkrævning - og krydser fingre for, at de ender med at få lov til at skrue bissen på overfor de kunder, der ikke betaler.

»Samn Forsyning har taget en beslutning om at skifte væk fra Skat. Til dato har opkrævningen via Skat været ineffektiv – grænsende til ikke-eksisterende,« siger Susanne Klitfod, fagansvarlig for afregning i Samn Forsyning til branchemediet Danskvand.

Brancheforeningen Danva påpeger, at vandpriserne risikerer at stige for alle på grund af, at et mindretal af kunderne ikke betaler deres regninger. Danva anbefaler derfor vandselskaberne at sige ja til muligheden for at indkræve gælden ved hjælp af advokater og inkassofirmaer.