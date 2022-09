Lyt til artiklen

13 millioner færre end i 2019.

Visit Denmark har offentliggjort en liste over de mest besøgte attraktioner i det danske land. Og tallene er faldet i løbet af de seneste par år.

De 50 mest besøgte attraktioner havde i løbet af 2021 samlet set 14,6 millioner danske og udenlandske gæster.

Det er knap 600.000 færre besøgende end i 2020 og knap 13 millioner færre besøgende end i 2019. Ud af de 50 mest besøgte attraktioner har godt halvdelen registreret færre besøgende i 2021 end i 2020.

Alligevel har nogle attraktioner oplevet fremgang i løbet af det forgangne år.

Tivoli i København topper listen over flest besøgende. De har haft 2,4 millioner besøgende i løbet af 2020, over dobbelt så mange som nummer to på listen, og har oplevet en stigning på 47,3 procent i forhold til 2019.

Djurs Sommerland har haft en 82 procents stigning, mens Lalandia Billund, Tivoli Friheden og Faarup Sommerland også har oplevet stigninger.

Både Legoland og Dyrehavsbakken var med i top 10 i 2020, men har ikke oplyst deres besøgstal for 2021. Du kan se top ti attraktioner herunder: