Mens nogle forældre forsøger at finde ganske unikke navne til deres nyfødte små, så følger andre tidens navnetrends.

Top-50 over de mest populære navne er netop offentliggjort, og der er ikke overraskende en masse gengangere fra året før.

Ida er for andet år i træk det mest populære navn til nyfødte piger. I 2018 fik 15 ud af 1.000 nyfødte piger navnet Ida, skriver Danmarks Statistik.

William er det mest populære drengenavn, hvilket har været tilfældet siden 2010 på nær i 2016.

De mest populære pigenavne 1 Ida

2 Emma

3 Alma

4 Ella

5 Sofia

6 Freja

7 Josefine

8 Clara

9 Anna

10 Karla

11 Laura

12 Alberte

13 Olivia

14 Agnes

15 Nora

16 Lærke

17 Luna

18 Isabella

19 Frida

20 Lily

21 Victoria

22 Aya

23 Ellen

24 Ellie

25 Maja

26 Mathilde

27 Esther

28 Mille

29 Sofie

30 Emily

31 Astrid

32 Liva

33 Marie

34 Caroline

35 Rosa

36 Emilie

37 Sara

38 Saga

39 Liv

40 Andrea

41 Alba

42 Asta

43 Hannah

44 Naja

45 Vilma

46 Johanne

47 Lea

48 Vigga

49 Gry

50 Eva

Ud af 1.000 drenge fik 19 navnet William i 2018.

Johanne og Gry er nye på listen over de 50 mest anvendte pigenavne, mens der hos drengene er kommet fire nye navne ind på listen over de 50 mest anvendte drengenavne.

Det er Hugo, Pelle, Anker og Laurits.

Årets højdespringer blandt pigenavnene er Ellie, der er sprunget 12 placeringer fra en placering som nummer 36 i 2017 til nummer 24 i 2018. Modsat gik det navnet Nanna, der fra at have ligget nummer 47 i 2017 endte som nummer 59 i 2018 og dermed røg helt ud af top-50. Også Mynte er røget ud af top-50.

De mest populære drengenavne 1 William

2 Noah

3 Oscar

4 Lucas

5 Victor

6 Malthe

7 Oliver

8 Alfred

9 Carl

10 Valdemar

11 Emil

12 Elias

13 August

14 Aksel

15 Magnus

16 Frederik

17 Arthur

18 Felix

19 Anton

20 Elliot

21 Alexander

22 Johan

23 Theo

24 Viggo

25 Christian

26 Hugo

27 Adam

28 Mikkel

29 Villads

30 Nohr

31 Benjamin

32 Lauge

33 Liam

34 Mads

35 Theodor

36 Otto

37 Marius

38 Albert

39 Storm

40 Louie

41 Milas

42 Mathias

43 Conrad

44 Sebastian

45 Villum

46 Pelle

47 Anker

48 Laurits

49 Philip

50 Asger

Højdespringeren blandt drengenavne er Hugo - fra en placering uden for top-50 som nummer 56 i 2017 til nummer 27 i 2018. Det giver en stigning på 29 pladser.

For Jakob og Thor gik det modsat. Navnene faldt fra hhv. nummer 46 og 48 i 2017 til hhv. nummer 57 og 59 i 2018. Yderligere to navne er faldet helt ud af listen over de 50 mest populære navne. Det er navnene Sigurd og Magne.

Selvom Ida er topscorer i hele landet, ligger navnet kun øverst i to ud af fem regioner - nemlig Region Syddanmark og Region Midtjylland. I de øvrige regioner ligger Ella i top i Hovedstaden, Sofia ligger øverst i Region Sjælland og Freja topper listen i Nordjylland.

William, der topper listen i hele landet, er mest populært i to regioner - nemlig Midtjylland og Region Nordjylland. I de øvrige regioner ligger Oscar på førstepladsen i Hovedstaden, Noah øverst i Region Sjælland og Malthe i top i Syddanmark.