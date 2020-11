Symbolsk overtager svineproducent midt i nedslagtning af danske mink ledelsen af landbruget fra minkavler.

Den 40-årige Søren Søndergaard skal fremover trække i både gummistøvler og blanke sko i fodsporene efter Martin Merrild som den fremtidige frontfigur for dansk landbrug.

På Landbrug & Fødevarers coronaramte delegeretmøde onsdag i Herning blev Søndergaard enstemmigt valgt. Uden modkandidater efter Merrild, der har sat sit markante aftryk på landbruget gennem otte år.

- Jeg er rørt og stolt og lover at give den gas på vegne af de danske landmænd. Vi er dygtige, innovative og laver nogle af verdens bedste fødevarer med et lavt klimaaftryk, siger Søren Søndergaard.

Den nye formand er femte generation på landbruget Baldershave ved Randbøl mellem Vejle og Billund.

Han var i forvejen næstformand for Landbrug & Fødevarer Svineproduktion samt formand for rådgivningsvirksomheden Sagro og regionsvalgt medlem af Primærbestyrelsen siden 2017.

- Vi står foran en tid, hvor kravene til vores omstillingsevne kun bliver større. Det er Landbrug & Fødevarer, der samler dansk landbrug midt i stigende miljøkrav, udfordringer med svinepest, klimakrav og corona med mere, siger den nye formand.

Han peger også på, at statsminister Mette Frederiksen (S) tidligere har slået fast, at Danmark er et landbrugsland.

- Kloge ord. Men det virker, som om de er glemt igen, når man ser på, hvordan minkavlerne behandles lige nu, siger formanden.

Da der midt i delegeretmødet indløb besked om, at samtlige mink i Danmark skal slås ned, sagde den nye landbrugsformand:

- Vores fokus i denne situation er ordentlighed. Og det er ikke i orden at lade som om, at man ikke vil have mink i 2021, og så tro på, at man bare kan genopfinde minkavl igen i 2022.

Ved det usædvanlige delegeretmøde i Landbrug & Fødevarer onsdag var den afgående formand Martin Merrild afskåret fra at takke af med gehør. Også han er både selv personligt ramt af corona såvel som hans minkbesætning.

/ritzau/