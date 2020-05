Kritikken af den danske regerings linje i debatten om genopretningen af EUs økonomi fortsætter med tiltagende styrke. Denne gang er afsenderne danske.

Den ene afsender er formand for Europabevægelsen, Stine Bosse, som for nylig stemplede Danmarks linje som ‘gak gak’. Den anden er den tidligere udenrigsminister Kristian Jensen (V), som nu også melder sig ind i koret af kritiske røster.

Det sker i et fælles debatindlæg i Jyllands-Posten.

Især Kristian Jensens deltagelse i kronikken er bemærkelsesværdig, da hans eget parti, Venstre, konsekvent har bakket op om den danske regerings linje. Det vurderer den politiske ekspert Jarl Cordua.

Eksperten tror dog ikke, at kronikken vil få ligeså store konsekvenser for Kristian Jensen, som da han tilbage i januar fik frataget sit ordførerskab og sine udvalgsposter efter et interview med Jyllands-Posten.

I interviewet gik han solo med et forslag om, at Venstre burde gå sammen med regeringen, Radikale Venstre og De Konservative om en stor reformpakke om blandt andet skat og seniorjobordning.

»Kronikken er bestemt ikke uinteressant, men det er samtidig ikke det mest illoyale i verden,« siger Jarl Cordua og fortsætter:

»Det kunne godt tyde på, at der er en vis uenighed om partilinjen, men jeg tror, at Venstre har nok at se til med Inger Støjberg, og at den (kronikken, red.) derfor får lov til at passere, da de ikke orker at starte en ny krig.«

Kristian Jensens og Stine Bosses kritik i kronikken går på, at Danmark er en del af den såkaldte sparebande i EU, der også tæller Østrig, Holland og Sverige.

En gruppe lande, som blankt har afvist Tyskland og Frankrigs udspil om, at hele EU optager fælles gæld, overfører penge til de mest nødlidende lande, og så betaler gælden af samlet for at genoprette EUs økonomi, som er blevet lammet af coronakrisen.

I stedet vil ‘sparebanden’ være med til at optage gæld, men derefter sørge for, at de mest nødlidende lande låner pengene og selv betaler dem af. En linje, Venstre har bakket op om.

Og det altså denne linje, som Kristian Jensen sammen med Stine Bosse advarer imod i kronikken i Jyllands-Posten.

Her lyder det blandt andet, at det vil være i Danmarks egen interesse, at lande som Italien hurtigt kommer på benene igen med henblik på eksport.

De skriver også, at Danmark bør gå konstruktivt ind i forhandlinger og forholde sig til udspillet - som de anerkender ikke er perfekt - i stedet for blankt at afvise det.

»Der er mange nuancer i debatten. Og et stædigt nej til en europæisk genopretningspakke fra dansk side er ikke i EU’s ånd. Det er ikke samfundssind. Det er mindst af alt til vores egen gavn,« skriver Stine Bosse og Kristian Jensen:

»Det kan siges kort: Danmarks skal være solidarisk med andre EU-lande - for vores egen skyld.«

Det er som nævnt tidligere i artiklen ikke første gang, at Kristian Jensen bevæger sig uden for skiven af, hvad hans eget parti mener.

At han nu har valgt at stå bag en kronik, der ikke bakker op om det rungende 'nej', som Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen, for nyligt gav Politiken til spørgsmålet om, hvorvidt Venstre støtter den fransk-tyske plan om europæisk genopretning gennem fælles EU-lån, vil dog ikke få lige så voldsomme konsekvenser. Det vurderer Jarl Cordua i hvert fald ikke.

Ifølge ham er det springende punkt i kronikken, at Kristian Jensen påpeger, at 'Macron og Merkels forslag ikke er uden problemer', og at regeringen blot bør være mere åbne over for at rette forslaget til i stedet for blot at afvise det.

»Kristian Jensen er jo dermed ikke bombastisk i sin udtalelse - han vil bare gerne diskutere det. Men det er klart, at han står i en anden lejr end Troels Lund Poulsen, og at hans udtalelser ligger lige på grænsen, men jeg vil alligevel mene, at de er inden for skiven,« lyder ekspertens vurdering.