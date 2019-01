Den danske sang må ikke længere være en ung blond pige på CBS. Nu er et dansk universitet ramt af en ny krænkelsessag.

Dean Jacobsen følte sig nødsaget til at rette ind og ændre sin undervisning på Københavns Universitet efter klager fra studerende, men han finder sagen 'bizar' og har aldrig oplevet noget lignende i sine 30 år som underviser.

Nogle studerende har følt sig stødt over, at Dean Jacobsen i et statistikkursus på Biologisk Institut har brugt eksempler med mænd og kvinder i undervisningen. Baggrunden er, at eksemplerne ekskluderede studerende, som ikke identificerer sig som enten mand eller kvinde, skriver Jyllands-Posten.

Dean Jacobsen blev helt paf, da han fik beskeden af repræsentanter for de studerende under et møde 4. december sidste år, og valgte at bøje sig for de studerendes krav og lovede fremover at bruge farver i stedet for køn i sine eksempler i statistikundervisningen.

Men efterfølgende fortrød han, at han gav efter.

»Jeg har jo ingen interesse i at krænke nogen. Selvfølgelig har jeg ikke det. Jeg kommer til at tænke mere over den måde, jeg underviser på, men jeg tænker også, det er absurd. De læser jo biologi, og i biologiens verden bliver man fysisk set født som enten et han- eller hunkøn,« siger Dean Jacobsen til Jyllands-Posten.

Det sker efter den meget omtalte sag på CBS, hvor ledelsen valgte at forbyde højskolesangen 'Den danske sang er en ung blond pige', fordi en kvindelig, brun forsker ikke følte sig inkluderet.

Flere politikere, herunder statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), kritiserede efterfølgende universitetets håndtering af sagen.

Studerende på Københavns Universitet blev stødt over, at Dean Jacobsen brugte eksempler med mænd og kvinder i statistikundervisningen. Forstår du dem?

I den nye sag fra Københavns Universitet står også 56-årige Dean Jacobsen tilbage med undren. Han mener, det begrænser hans ytringsfrihed og besværliggør undervisningen, at han ikke længere kan bruge kønnene i sine eksempler.

»Må jeg så heller ikke fremover omtale mennesker med 'han' og 'hun'?« spørger han overfor Jyllands-Posten.

Dean Jacobsen oplever, at de studerende er blevet mere ømtålelige i løbet af de sidste fem års tid, hvor han har modtaget klager over undervisningen, som han aldrig før har fået i sine 30 år som underviser.

De studerende er af en helt anden holdning.

»Jeg tror, der generelt er en større opmærksomhed blandt de studerende om, at man skal passe på hinanden, ligesom vi har oplevet en generel udvikling i samfundet de senere år, hvor folk bliver mere opmærksomme på forskelligheder og på at skabe plads til hinanden. Det synes jeg umiddelbart er en positiv udvikling, og det er ikke mit indtryk, at det står i vejen for undervisningen,« siger forperson hos studenterrådet ved Københavns Universitet, Amanda Büchert, til Jyllands-Posten.

Efter hendes mening er det kun godt, at sagen om Dean Jacobsens undervisning er blevet taget op, så der ikke opstår misforståelser.

Tillidsrepræsentant og lektor på instituttet, Jes Søe Pedersen, fortæller til avisen, at sagen har været en øjenåbner.

Han understreger også, at flere og flere undervisere er bekymrede over, at mere følsomme studerende kan komme til at påvirke deres undervisning.