2023 har ikke været SAS' år.

Og det ændrer sig nok ikke lige foreløbig. For det ser ud til, at der er opstået en konflikt mellem flyselskabet og dets kabineansatte.

Det skriver Fagbladet Luftfart.

Det skandinaviske flyselskab ønsker at udvide arbejdsopgaverne for deres kabineansatte, så de fremover skal gøre mere rent i arbejdstiden på flyvninger mellem de skandinaviske lande.

Men de ekstra arbejdsopgaver skaber bekymring hos FPU, der er fagforening for de kabineansatte i SAS Connect og SAS Link.

»Der er stort pres på de kabineansatte i forvejen, og dette tiltag fra SAS kan for eksempel gå ud over den korte 'pause', som de kabineansatte har ved et turnaround, hvor de lige får chancen for at få lidt frisk luft og noget at spise midt i en lang arbejdsdag,« siger Kasper Svendsen, forbundssekretær i FPU.

Han understreger, at man er midt i en højsæson, og at det ikke er 'klædeligt', at SAS forsøger at tynge flere arbejdsopgaver ned over de kabineansatte.

I første omgang var det SAS’ plan, at ændringen skulle indføres fra 1. juli 2023 for samtlige kabineansatte i SAS, men det har selskabet nu udskudt.

Kasper Svendsen forklarer yderligere i Fagbladet Luftfart, at man i FPU frygter det værste, at der er besparelser på vej i anden medarbejdergruppe i SAS.

Et andet sted i SAS holder man også vejret.

Mandag er der frist for vejledende bud på SAS for potentielle investorer. Og så begynder kampen om ejerskab.

Kort inden påske anmodede SAS en konkursdomstol i New York om at godkende selskabets plan om at rejse ny kapital via nye investorer.

I maj fik selskabet så grønt lys til at rejse ny kapital i forsøget på at komme ud af den konkursbeskyttelsesproces, som selskabet befinder sig i.

Fristen for at afgive endelige bud er 18. september. Men de vejledende bud har en afgørende betydning for SAS' fremtid, siger aktieanalytiker hos Sydbank Jacob Pedersen. Han følger selskabet tæt.

»SAS og de finansielle partnere, der er involveret i denne kapitalrejsningsproces, får det endelige bevis for, hvor mange der ønsker at være med. Derfra bliver det et spørgsmål om betingelser og priser.«

»Og så kan der gå 'Løvens Hule' i den,« siger han med henvisning til tv-programmet, hvor investorer siger ja og nej til at investere i håbefulde iværksætteres forretningsidéer.