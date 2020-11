Den seneste tid har myndighedernes fokus især været rettet mod Vestegnen og Nordjylland.

Men nu har Tårnby Kommune på Amager førstepladsen som den kommune, hvor smittetrykket lige nu er allerstørst.

De seneste syv dage er der konstateret 163 nye tilfælde. Det betyder, at kommunen de seneste syv dage har haft 380,8 nye tilfælde per 100,000 indbyggere.

Efter Tårnby ligger Brøndby Kommune og Solrød Kommune med henholdsvis 314,8 og 313,7 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere de seneste syv dage.

Lige nu er smitten mest udbredt omkring København og i Holstebro. Foto: SSI

Coronasituationen i Tårnby Kommune er meget alvorlig, slår borgmester Allan S. Andersen fast i et nyhedsbrev.

Han skriver, at der er smitte på både skoler, dagtilbud og plejehjem.

»Vi er hårdt ramt af sundhedskrisen lokalt i Tårnby. Vi ligger desværre alt for højt på listen over antal smittede her i landet. Det skal vi gøre noget ved sammen,« lyder det fra Allan S. Andersen.

Han understreger, at det er vigtigt, at alle har fokus på at overholde retningslinjer og anbefalinger.

Derudover rykker den særlige corona-taskforce nu fra Vestegnen ud til Tårnby.

»Sundhedsmyndighederne har besluttet, at Tårnby skal være omfattet af det, som er blevet kaldt en Vestegns-taskforce. Det betyder, at der i den kommende tid vil være et endnu større lokalt fokus på et øget testniveau, styrket smitteopsporing og en styrket selvisolationsindsats,« siger Allan S. Andersen.

Taskforcen ledes af Styrelsen for Patientsikkerhed og består derudover af repræsentanter for Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet, Beskæftigelsesministeriet, integrationsmyndighederne, KL og kommunale repræsentanter med kendskab til lokalområdet.

»Taskforcen vil løbende vurdere, hvorvidt der skal iværksættes mere indgribende tiltag lokalt,« siger borgmesteren.