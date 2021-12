Den forgangne weekend bød på et smitteboom i Herlev Kommune, der i forvejen var hårdt ramt.

Fredag var der i Herlev registreret 268 smittetilfælde de sidste syv dage. Men mandag var tallet steget med 30 procent til 349 smittetilfælde.

Det betyder, at Herlev Kommune nu har landets højeste smittetryk med et incidenstal på 1211 smittede pr. 100.000 indbyggere.

Tårnby Kommune, der før indtog den kedelige førsteplads, er nu trådt et trin ned på smittepodiet efterfulgt af Rødovre Kommune.

Top 10 kommuner med højeste smittetryk Nedenfor ses kommunerne med højeste incidens, der angiver antal smittede pr. 100.000 indbyggere de sidste syv dage. Tallene i parentes er bekræftede smittetilfælde i samme periode. Herlev Kommune: 1.211 (349) Tårnby Kommune: 1.083 (461) Rødovre Kommune: 976 (402) Egedal Kommune: 940 (416) Dragør Kommune: 939 (137) Brøndby Kommune: 926 (328) Kalundborg Kommune: 912 (441) Hvidovre Kommune: 908 (483) Københavns Kommune: 887 (5.686) Ballerup Kommune: 880 (433) Kilde: Statens Serum Institut (tal fra 06.12.21)

Herlev Kommune indførte i slutningen af sidste uge et nyt tiltag, der skal forsøge at dæmme op for smitten.

Kommunalbestyrelsen besluttede at tilslutte sig kommunens forslag om, at alle kommunalt ansatte skal kunne fremvise et gyldigt coronapas for at møde frem på arbejdspladsen.

Det betyder, at alle Herlev Kommunes knap 2.000 ansatte skal fremvise coronapasset til deres leder, hvis de bliver bedt om det.

Det skal som minimum ske én gang ugentligt, eller når ledelsen ellers finder det nødvendigt af hensyn til arbejdsmiljøet eller driften for eksempel ved smitteudbrud, større arrangementer eller ved mistanke om symptomer på covid-19.

Synes du, det er i orden, at arbejdsgivere kan indføre krav om coronapas og test for deres ansatte?

Kravet om gyldigt coronapas omfatter sågar Herlevs borgmester, Thomas Gyldal Petersen (S).

»Ja, naturligvis. Mit coronapas vil blive tjekket en gang om ugen,« siger han i en skriftlig kommentar til B.T.

Forslaget om at indføre krav om coronapas er et nationalt initiativ, som stribevis af andre kommuner også har indført - heriblandt København, Ballerup og Lyngby-Taarbæk. Også Region Hovedstaden valgte i sidste uge at følge trop.

Hvis ikke regionens 40.000 ansatte kan fremvise et gyldigt coronapas, vil de som udgangspunkt blive sendt hjem uden løn.

»Det vil vi som kommune gerne vil støtte op om. Vi har i Herlev haft meget høje incidenstal, og derfor gør vi, hvad vi kan for at reducere risikoen for smittespredning. Kravet om coronapas kan minimere smitterisikoen for borgere og medarbejdere,« siger Herlevs borgmester.

Herlev Kommunes ansatte har ikke pligt til at oplyse, om deres coronapasset er gyldigt på grund af test, vaccination eller tidligere smitte. Her ses et billede af Herlev Rådhus. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Herlev Kommunes ansatte har ikke pligt til at oplyse, om deres coronapasset er gyldigt på grund af test, vaccination eller tidligere smitte. Her ses et billede af Herlev Rådhus. Foto: Liselotte Sabroe

Kravet om coronapas for kommunens ansatte har været drøftet på et møde i det øverste samarbejdsudvalg HovedMED, hvor alle faggrupper er repræsenteret, og her var der bred opbakning til initiativet, fortæller Herlevs borgmester.

»Medarbejderne har givet udtryk for, at det er et godt og naturligt initiativ. Det handler om at passe godt på hinanden og passe særligt godt på de sårbare borgere og medarbejdere. Vi kender ikke til nogen medarbejdergrupper, som har udtrykt utilfredshed. Der er som sagt fuld opbakning til forslaget i HovedMED,« siger Thomas Gyldal Petersen (S).

Herlev Kommune står lige nu den udfordring, at lidt mere end fjerdedel af indbyggerne fortsat ikke er vaccinerede. Faktisk har Herlev landets niende laveste vaccinetilslutning.

74,3 procent af borgerne har fået deres første stik, mens 72,1 procent er færdigvaccinerede. Til sammenligning ligger landsgennemsnittet på henholdsvis 78,3 procent for påbegyndt vaccination og 76,1 procent for færdigvaccinerede.

Til gengæld er andelen af revaccinerede lidt højere i Herlev end på landsplan. Helt konkret 17,1 procent mod 16,6 procent.

Fakta om ny lov, der muliggør krav om coronapas Folketinget har vedtaget ny lov, der gør muligt for arbejdsgivere at pålægge deres ansatte at fremvise gyldigt coronapas og blive testet for covid-19 m.v. Loven trådte i kraft fredag 26. november, og arbejdsgivere kan, så længe covid-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom, pålægge en ansat at forevis coronapas og blive testet for covid-19 og oplyse arbejdsgiver om resultatet.

Siden 27. Januar sidste år, da man begyndte at registrere coronavirus i Danmark, er der konstateret 4.609 bekræftede smittetilfælde blandt Herlevs cirka 29.000 indbyggere..

Det svarer til, at cirka 16 procent af Herlevs befolkning har været smittet med virussen. Det er den fjerde højeste procentdel blandt alle landets 98 kommuner..

Foran Herlev ligger de tre kommuner Ishøj, Brøndby og Albertslund, hvor henholdsvis 20,5, 17,7 og 16,3 af borgerne har været smittet.

Man har et gyldigt coronapas, hvis man er vaccineret, er tidligere smittet eller har en negativ coronatest inden for de tidsfrister, der gælder for coronapas. Hvis man er undtaget fra krav om coronapas efter de regler, som er udstedt med hjemmel i coronapaslovgivningen, skal man kunne dokumentere dette, oplyser Herlev Kommune.

Kommunes ansatte har ikke pligt til at oplyse, om deres coronapasset er gyldigt på grund af test, vaccination eller tidligere smitte.

Hvis en ansat af egen drift oplyser, at vedkommende er vaccineret og fremviser dokumentation for dette, er det dog ikke nødvendigt at foretage en ugentlig kontrol, oplyser kommunen. Ledelsen må desuden ikke videregive de ansattes coronapas-informationer, og ledelsen må heller ikke indsamle eller registrere oplysningerne.