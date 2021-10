Hvis du fremover skal tage toget mod København, så er det en god idé at tjekke rejseplanen en ekstra gang.

DSB's nye køreplan, der træder i kraft 12. december, betyder nemlig, at aarhusianere ofte vil udsættes for et ekstra togskift på turen.

Fremover vil man med hvert andet Intercity-tog, der kører længere end Fredericia, skulle forlade sin plads og skifte til et nyt tog i Fredericia. Det skriver JP Aarhus.

DSB fortæller dog, at rejsetiden vil være uændret for passagererne. Skiftet til et nyt tog i Fredericia vil også foregå på samme perron.

Skiftet skyldes, at DSB er i gang med udfasning af flere dieseldrevne lokomotiver og indførslen af nye eltog. Pressechef i DSB, Tony Bispeskov, fortæller, at udskiftningen vil reducere partikeludledningen med 60 procent.

»Vi ved, at klimaet betyder meget for vores kunder, og toget kan både afhjælpe trængslen, men også understøtte klimaet. De nye ellokomotiver skal ud at gøre gavn, og at der så ikke er kørestrøm i hele landet betyder, at vi må indrette os bedst muligt,« siger han og fortsætter:

»Samtidig er det et tog med langt flere muskler og meget bedre kørekomfort,« siger pressechefen til JP Aarhus.