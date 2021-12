Nu melder en udfordrer sig på banen til formandsposten i Dansk Folkeparti: Merete Dea Larsen.

Hun mener, at hun bedre end Morten Messerschmidt og kan samle partiet efter hårde magtkampe. Samtidig mener hun, at spørgsmålet om Inger Støjberg fylder »alt for meget« og at partiet ikke må ende i »overbud« om udlændingepolitik. Det skriver Berlingske.

Udmeldingen kommer efter, at Kristian Thulesen Dahl har kastet håndklædet i ringen efter flere år krise i partiet. En krise, der kulminerende med et elendigt kommunalvalg i november måned.

