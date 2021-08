»Der er masser af ledige job på byens hoteller, cafeer og restauranter«

Det er det simple budskab på 225 plakater, som Københavns Kommune har sat op rundt om i byen som et led i en ny kampagne.

For lige nu er dem, der tjekker dig ind på hotellet og reder din seng, serverer din kaffe og laver din mad i massivt undertal.

Det fortæller politisk direktør i brancheorganisationen for hotel-, restaurant- og turisterhvervet HORESTA, Kirsten Munch, til TV 2 Lorry:

»Nu står vi her, hvor coronakrisen forhåbentlig snart er ved sin vejs ende. For de virksomheder, der kan få gang i forretningen, bliver det pludselig en rigtig stor udfordring, at man ikke kan få den arbejdskraft, man har brug for.«

Og der mangler ikke bare et par hænder hist og her i den københavnske servicebranche.

Mere end halvdelen af de københavnske overnatnings- og spisesteder har udfordringer med at finde tjenere, kokke og rengøringsfolk.

Det betyder, at en fjerdel af virksomhederne har været nødt til at begrænse deres åbningstid.

Københavns Kommune vil derfor også oprette en ny hjemmeside, der skal gøre det simpelt at finde jobopslag og uddannelsesmuligheder i servicebranchen.