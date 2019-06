Med TV- og radiovært Anders Stegger som vært blev Byens Bedste for 19. gang lørdag kåret i Kunsthal Charlottensborgs gård i København.

Ud af 100 nominerede blev kun en snes hædret med titlen som Byens Bedste i 20 forskellige kategorier – heriblandt byens bedste burger.

Festmusikken blev leveret af Rolf Thofte Trio og Off Bloom, mens prisen bestod af et lilla trofæ.

Det var AOK's brugere samt en Byens Bedste-jury, der bestemte, hvem der var værdige til titlen som Byens Bedste 2019, og det viser sig, at det er Gasoline Grill, som københavnerne skal drage til, hvis de vil have en bid af byens bedste burger.

Den ultra-hypede burgerrestaurant fik også førstepladsen sidste år og har altså formået at fortsætte med at leve op til den prestigefyldte titel.

De øvrige nominerede i burger-kategorien var Jagger, Guldgrillen, Østerbros Originale Burgerrestaurant og Hungry Dane.

Blandt kategorierne i Byens Bedste blev Københavns bedste bager, morgenmad og streetfood også kåret.

Juno the Bakery tog prisen som den bedste bager, mens weekendbrunchen på Nimb og Hooked vandt titlen som henholdsvis bedste morgenmad og bedste streetfood.

Den bedste frokost kan man finde hos Restaurant Palægade, mens de bedste coctails bliver serveret i baren Deco. Den bedste kaffe findes i kaffebaren Prolog.

Derudover tog den afdøde Morten Lindberg – bedre kendt som Master Fatman – titlen som vinderen af Københavnerprisen.

»AOK nominerede Morten Lindberg til årets 'københavnerpris' for hans virke, mens han stadig var iblandt os. Et virke, der stadig står lyslevende for de mange af os, der, selv om vi kun kendte Master Fatman på afstand, dansede gennem de glade 90'ere foran hans DJ-pult, når vi festede på Ideal Bar,« skriver AOK til kåringen.

Du kan læse mere om alle vinderne – og de øvrige nominerede – i Byens Bedste her.