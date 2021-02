Kritikken har haglet ned over en række danske kendisser og influencere, efter de rejste til Dubai. Og nu får Elvira Pitzner igen én over nakken.

Det er bestemt ikke alle influencere, der lader sig friste til at trodse rejsevejledningerne og pakke deres sydfrugter.

Man må tværtimod sige, at rejser uden for Danmarks grænser er et emne, der deler vandene i branchen.

Og det er formentlig gået op for de fleste, at en af dem, der virkelig har trodset rejsevejledningerne, er Elvira Pitzner, kendt fra Diamantfamilien.

Hun valgte at rejse til Dubai og lagde bestemt ikke skjul på det på Instagram, hvor 222.000 fast følger med på hendes profil:

Og nu bliver diamantdatteren mødt af hård kritik igen. Denne gang fordi hun tilsyneladende ikke efterlever kravet om ti dages karantæne efter en rejse til Dubai.

En af dem, der bliver provokeret over Elvira, er blogger og komiker-hustru Line Hoffmeyer.

Det ytrede hun lørdag aften til sine 62.000 følgere på Instagram:

Opslaget refererer til en video, som Elvira postede fra Dubai-eventyret, hvor hun viser fuckfinger, simulerer et blowjob og skriver »Til haters med nedtur«.

Efterfølgende kommenterer Hoffmeyer det argument, som de danske kendisser i Dubai er kommet med som svar på kritikken, nemlig at »folk bare er misundelige«.

Desuden får TV 2 Og Discovery lige en sarkastisk klapsalve for at give tv-tid til hele 'Dubai-teamet'.

Det samme gør straffen for at trodse den lovpligtige isolation.

Line Hoffmeyer mener tydeligvis ikke, at en bøde på 3.000 kroner vil gøre en forskel.