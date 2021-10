Selvom Odense har udklækket sportstalent i OL-klassen i form af Viktor Axelsen, så er byen langt fra toppen af danske idrætsbyer.

Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Idrætsforbund, der har vurderet idrætsforholdene i 93 af landets kommuner.

Odense kommer ind på en 86.-plads på idrætsforbundets liste, der i alt har 93 pladser.

Dermed er Odense Kommune i top ti over kommuner med de ringeste vilkår for idrætsforeninger.

Formanden i Dansk Idrætsforening, Hans Natorp, håber, at listen vil tjene som et brugbart værktøj for at sikre bedre vilkår for idrætslivet.

»Et godt idrætsliv kommer ikke af sig selv. Det har behov for gode vilkår for at kunne fungere. Derfor bør idrætslivet være en af de centrale emner ved kommunalvalget,« siger formanden i en pressemeddelelse.

Listen er blevet til på baggrund af 21 parametre, der dækker alt fra faciliteter, frivillige, økonomi og idrætspolitik.

Listens topscore er Skive Kommune, der også fik pladsen som den bedste idrætskommune i 2013, da listen udkom første gang.

Odense er dog ikke den eneste større by, der klarer sig dårligt i undersøgelsen.

København indtager bundplaceringen på listen, mens Aarhus Kommune lander på 88.-pladsen.

Odense lå på en 79.-plads i en tilsvarende undersøgelse i 2017.