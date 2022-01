Ikke alle er vilde efter et besøg i et af de mange horror houses og escape rooms, som er skudt op i løbet af de sidste år, da det for nogle bliver for uhyggeligt. Men måske ændrer det sig snart.

En gruppe forskere på Aarhus Universitet har nemlig sat sig for at skabe en horroroplevelse, som tilpasser sig den enkeltes 'sweet spot of fear´.

Det vil sige, at den enkelte, ved hjælp af kunstig intelligens og et virtual reality-headset (VR-headset), bliver eksponeret for præcis den mængde gys, som giver den største nydelse og gør oplevelsen så sjov som muligt.

Hvor meget gys, man kan klare, før det bliver for meget – eller for lidt, er nemlig meget individuelt.

Det fortæller psykolog og horrorforsker Thomas Terkildsen, der er tovholder på det nye forskningsprojekt på Aarhus Universitet, til B.T. Aarhus.

»Horror har lidt fået et ry for, at det bare skal være vildere og vildere, og der er også et indtryk af, at jo vildere horror er, jo bedre gys er det, men det viser vores forskning ikke helt,« siger han og fortsætter:

»Den viser derimod, at det er 'sweet spot of fear', man skal forsøge at lægge folk i, fordi det er mængden af frygt sammenholdt med den maksimale nydelse af oplevelsen.«

I første omgang løber forskningsprojektet til udgangen af 2022, og du kan gratis blive en af de første, som får lov at afprøve den nye teknik.

Her ses demoen på forskningsprojektet. Foto: Aarhus Universitet.

Forskningsgruppen får nemlig løbende behov for forsøgskaniner, når de skal teste setuppet.

Det kræver blot, at du er klar på at blive placeret i en gyserverden iført et VR-headset og nogle få andre måleredskaber.

»Det kommer til at være en 45 minutters oplevelse af virtual reality, hvor vi har en fabrikshal og sensorer, og så skal man løse poster for at komme ud af rummet, og indholdet af rummet bliver så tilpasset, hvem man er.«

»Vi måler både svedproduktion, kropstemperatur, hvor du kigger hen, dine ansigtsmuskler og din vejrtrækning undervejs, og det bruger vi så til at bygge den her skræmmeprofil, som er unik til dig,« forklarer Thomas Terkildsen.

Han regner med, at forsøgene kan begynde at blive udført til efteråret, og derfor vil det også først på et senere tidspunkt blive meldt ud, hvornår man kan tilmelde sig.

Forskningsprojektet har netop modtaget en bevilling på knap halvanden million kroner af Innovationsfondens særlige pulje, InnoExplorer.

Hvis forskningsprojketet viser sig, at have kommercielt potentiale, er planen, at den virtuelle gyseroplevelse også på sigt skal bredes ud til et større publikum.