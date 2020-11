Den nye ghettolov skulle sikre en bedre integration i udsatte boligområder, men i Odense har den lige nu den modsatte effekt.

Her er Emilie Winther og hendes »pæredanske leverpostejsfamilie«, som hun selv kalder dem, kommet i klemme.

»Vi ville som familie gerne være med til gøre en forskel og bidrage til et område, som er inde i en positiv udvikling, men nu føler jeg, vi ender med at blive straffet for det, og det er jeg virkelig ked af,« siger Emilie Winther.

Hun flyttede sammen med sin kæreste til Korsløkkeparken Øst i Odense i juni 2019.

»Vi var lidt nervøse for at flytte ind, fordi vi vidste, at området var på regeringens ghettoliste, men hele området var på daværende tidspunkt ved at blive forandret og lod til at være inde i en rigtig god udvikling,« siger Emilie Winther.

Korsløkkeparken Øst arbejder målrettet på at komme af regeringens ghettoliste igen, og derfor skulle Emilie Winther og hendes kæreste – samt alle de andre nye familier, som flyttede ind – indsende dokumenter, som viste, de havde ren straffeattest, uddannelse og ikke modtog offentlige ydelser, før de kunne få en lejlighed.

»Nu er området færdigrenoveret, og vi er virkelig glade for at bo her og vil også gerne blive boende til den dag, vi skal flytte i hus,« fortæller Emilie Winther.

Da de flyttede ind, valgte hun og hendes kæreste, at deres toårige datter Ella skulle starte i den lokale børnehave, selv om forældrene til at begynde med var lidt nervøse, fordi der var mange børn af anden etnisk oprindelse end dansk.

Emilie Winther føler, at hun og hendes familie er kommet klemme på grund af ghettoloven. (Privatfoto)

»Jeg besluttede mig for, at det netop var derfor, hun skulle starte dernede. Jeg vil ikke være med til at sætte mennesker i bås og ekskludere, og jeg vil gerne have, at vores datter vokser op med et åbent sind,« fortæller Emilie Winther.

Beslutningen viste sig at være helt rigtig, og Emilie Winther fortæller, at hendes datter elsker sin institution og stortrives.

Derfor var det også naturligt, at Ellas lillebror Elias skulle starte i samme institution, men da Emilie Winther talte med pladsanvisningen om en institutionsplads til sønnen, fik hun at vide, at de ikke kunne garantere, at Elias kunne få en plads, fordi han kommer fra et 'ghettoområde'.

I 2019 vedtog den daværende regering, SF, Socialdemokratiet og Radikale Venstre en aftale om, at der maksimalt må optages 30 procent af børn fra udsatte områder i landets dagsinstitutioner om året.

Ella og Elias, der risikerer at blive skilt ad, når Elias skal i dagsinstitution, fordi de bor i et område, der er på regeringens ghettoliste. (Privatfoto)

'Børn fra udsatte boligområder skal møde børn fra andre områder, så de kan få en god start og lære det danske sprog med videre,' skrev daværende børne- og socialminister Mai Mercado (K) på Twitter, efter aftalen blev indgået.

Hensigten med loven kan Emilie Winther sagtens forstå, men hun er bekymret for, om den ender med at ødelægge det, der i virkeligheden var formålet med den.

»Hvis de såkaldte ressourcestærke familier, som de gerne vil tiltrække til udsatte områder, ender med ikke at kunne få passet deres børn, så vil det jo være mindre attraktivt for dem at flytte ind og blive boende,« siger Emilie Winther.

Hun ønsker ikke, at hendes børn skal gå i to forskellige institutioner, og ser ingen anden mulighed end at flytte datteren væk fra den institution, hun er glad for, til en institution længere væk, hvor der også er plads til deres andet barn.

»Det vil jeg dog være rigtig ærgerlig over, for jeg har et stort ønske om, at mine børn skal være en del af lokalområdet og få venner i lokalområdet,« siger Emilie Winther.

Hun har skrevet til Børne- og Undervisningsministeriet for at gøre dem opmærksomme på problemstillingen, men har endnu ikke modtaget svar.

Børne- og Undervisningsministeriet oplyser i et skriftligt svar til B.T., at reglerne om bedre fordeling i dagsinstitutioner er en del af en aftale, der blev indgået af den tidligere VLAK-regering, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti i 2018.

»Ministeriet kan i den forbindelse henvise til, at følgende fremgår af aftalen: 'Det er helt centralt, at børn fra udsatte boligområder kommer i dagtilbud, hvor der tales dansk, og hvor der er mulighed for at skabe gode miljøer med fokus på trivsel, læring, dannelse og udvikling. Aftalepartierne ønsker ikke, at børn fra udsatte boligområder samles på få institutioner, hvor børnene kun i begrænset omfang møder børn, der er dansktalende, samt danske traditioner, normer og værdier, og hvor det kan være vanskeligt at få udviklet barnets sproglige kompetencer og generelle læringsparathed.'«

På den baggrund er reglerne udformet således, at der ikke må optages mere end 30 pct. børn fra udsatte boligområder i hver daginstitution i løbet af et kalenderår. Udgangspunktet for fordelingen er således familiernes folkeregisteradresse og ikke for eksempel etnicitet eller lignende, skriver ministeriet i deres svar.