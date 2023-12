Selvom den har været her i flere år, er det først nu, det bliver meldt ud.

En ny fugleedderkop er blevet bekræftet i Danmark.

Og bare rolig. Hvis du ikke er så glad for de ottebenede dyr, så skal du ikke frygte at møde den i naturen. Edderkoppen holder nemlig til i Randers Regnskov, hvor den også blev opdaget.

Det er biologerne Sean Birk Bek Craig og Jørgen Lissner, som har fundet edderkoppen, oplyser Randers Regnskov i en pressemeddelelse:

Det var under en smådyrsjagt i 2022, at edderkoppen blev fundet. Foto: © Sean Birk Bek Craig Vis mere Det var under en smådyrsjagt i 2022, at edderkoppen blev fundet. Foto: © Sean Birk Bek Craig

»Det er vildt. Jeg har håbet på, at jeg en dag kunne finde en ny art, men at det så skulle ske – det føles lidt som en feberdrøm,« siger Sean Birk Bek Craig.

Edderkoppen blev første gang opdaget i begyndelsen af 2022 og er på størrelse med en 1-krone.

Og siden har man arbejdet på at finde ud af, hvorvidt der rent faktisk var tale om en ny art. Og det er det altså.

»Vi ved, at der gemmer sig en masse liv i jordbunden – men en helt ny art er jo fuldstændig fantastisk,« siger udstillingschef Brian Rasmussen, som gætter på, at fugleedderkoppen har levet i Randers Regnskov i årevis.

Man formoder, at edderkoppen, der går under navnet Masteria boggildi, er kommet til Danmark med en plante fra Costa Rica.

Nu håber man, at edderkoppen kan fortsætte med at trives i leveområderne ved regnskovskuplerne.

Der er godt 45.000 kendte arter af edderkopper i verden. Omkring 3.000 af dem tilhører den såkaldte infraorden Mygalomorphae, hvor man finder fugleedderkopper, oplyser Randers Regnskov.