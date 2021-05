Når genforeningsudsendelse i tv-serien "Friends" bliver frigivet på HBO Max, kan det også ses på HBO Nordic.

Når det i næste uge bliver muligt at se den længe ventede genforeningsudsendelse i tv-serien "Friends", så kan også danske seere se med.

Udsendelsen bliver således gjort tilgængeligt på streamingtjenesten HBO Nordic fra torsdag 27. maj. Det oplyser HBO Nordic på sin Facebook-side.

Hidtil har det været uvist, om udsendelsen ville blive tilgængeligt andre steder end på streamingtjenesten HBO Max, der endnu ikke er lanceret i Danmark.

Men når udsendelsen fra torsdag bliver gjort tilgængeligt på HBO Max, så bliver det også gjort tilgængeligt for brugere i Norden, der betaler for HBO Nordic.

- Kunne vi være mere spændte!? Efter 17 år er vores allesammens bedstevenner endelig samlet igen - og denne gang er de i hvert fald IKKE på pause!

- Se Friends: The Reunion 27. maj på hbonordic.com, lyder det fra Facebook-siden.

Udsendelsen er en slags specialudsendelse. Den skulle egentlig have haft premiere i maj 2020, men optagelserne er blevet rykket igen og igen på grund af coronapandemien.

Udsendelsen kommer ikke til at være et nyt afsnit af "Friends", som på dansk er kendt som "Venner", men bliver snarere et talkshow eller lignende med tv-serien som omdrejningspunkt.

De seks skuespillere, som indtog hovedrollerne i tv-serien, er alle med i udsendelsen.

Det drejer sig om Matthew Perry, der i serien spiller Chandler, Jennifer Aniston (Rachel), Lisa Kudrow (Phoebe), Courteney Cox (Monica), David Schwimmer (Ross) og Matt LeBlanc (Joey).

"Friends", som handler om seks venners liv i New York, blev vist på tv fra 1994 til 2004. Den er anset som en af de mest populære komedieserier nogensinde og har fans verden over.

/ritzau/