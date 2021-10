Er du en af de danskere, der ikke har noget imod et koldt gys og frivilligt hopper i vandet, selvom temperaturerne er tæt på frysegrader?

Så er der måske godt nyt. For vinterbader du, kan du muligvis aktivere kroppens såkaldte brune fedt, som øger kalorieforbrændingen.

Derved kan du potentielt forebygge overvægt, diabetes og hjerte-kar-sygdomme, viser ny dansk forskning, der i denne uge blev offentliggjort i Cell Reports Medicine.

»Vores studie lægger et lod i vægtskålen for, at vinterbadning kan øge fedtforbrændingen og på den måde, at vinterbadere har mulighed for at forebygge en række metaboliske sygdomme, det vil sige type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdomme og overvægt,« siger forskeren bag ph.d.-studiet, Susanna Søberg.

Er vinterbadning noget for dig?

I studiet har hun fulgt 16 raske, veltrænede mænd i begyndelsen af 20erne, hvoraf halvdelen har vinterbadet og gået i sauna regelmæssigt i en årrække forud for forsøget. Den anden halvdel har ikke vinterbadet.

Forsøget viste, at vinterbadning i kombination med sauna har en række positive effekter på vores helbred, fordi det aktiverer vores såkaldte brune fedt i kroppen og dermed skruer op for energiforbrændingen på grund af de lave temperaturer.

Og hvad er det brune fedt så mere nøjagtigt for noget?

Vores krop indeholder både hvidt og brunt fedtvæv. Normalt hvidt fedtvæv (det, de fleste gerne vil slippe af med) har vi for at lagre energi. Brunt fedtvæv derimod bruges til at forbrænde energi og på den måde producere varme. Vores indre radiator så at sige.

Susanna Søberg vinterbader selv og forsker i de positive effekter ved at vinterbade.

»Vi kan se, at vinterbadere har en bedre regulering af temperatur og forbrænding i kroppen. De var hurtigere til at fjerne deres sukker fra blodbanerne, og deres insulinproduktion var mindre end kontrolgruppen. Så vi kan bruge vores studie til at understrege det brune fedts betydning hos voksne,« siger Susanna Søberg, der selv vinterbader og derudover har skrevet bogen ‘Hop i Havet – vinterbadning gør dig sund og glad’.

Undervejs i forsøget blev mændenes mængde af brunt fedt i kroppen målt, og det viste sig altså at opføre sig anderledes hos dem, der vinterbadede.

Og netop den del er interessant, mener professor på Institut for Biomedicin ved Aarhus Universitet Christian Aalkjær:

»Det er interessant, at det brune fedt opfører sig anderledes. Det opfordrer til, at det skal undersøges nærmere i større studier og over flere år,« siger han.

Vinterbadning er i de senere år blevet mere og mere populært.

Susanna Søberg er enig i, at der er behov for mere forskning.

»Det kunne være interessant at se på en gruppe af overvægtige og prædiabetikere, som jeg med min vejleder, lektor Camilla Scheele, er ved at skrive sammen til en artikel« siger hun.

Ud over aktiveringen af det brune fedt i kroppen findes der desuden en række andre positive effekter ved vinterbadning.

For eksempel viser tidligere undersøgelser, at vinterbadere oplever øget velvære, færre smerter og mindre depression.

I dag findes der 164 vinterbadeklubber i Danmark med 61.128 medlemmer, viser tal fra Danmarks Vinterbadeforeninger.

Susanna Søbergs netop afsluttede studie er gennemført ved Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research på Københavns Universitet og Center For Aktiv Sundhed på Rigshospitalet.