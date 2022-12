Lyt til artiklen

Det kan virke ulogisk.

For nogen kan det måske føles direkte uretfærdigt.

Nu kommer ny dansk forskning måske med et svar på, hvorfor det kan virke som om nogle mennesker blot skal sippe til et glas portvin og nippe til en brunkage før de tager på i vægt, mens andre kan slå sig løs hele julen igennem uden at vægten ændrer sig nævneværdigt.

Ifølge et studie lavet på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet tyder det på, at en del af den danske befolkning har en sammensætning af tarmbakterier, som gennemsnitlig trækker ekstra meget næring ud af maden.

Forskellene i sammensætningen af tarmbakterier betyder, at der er forskel på, hvor meget vi tager på, selvom vi spiser det samme. Det skriver Avisen Danmark.

»Vi har måske fundet en nøgle til at forstå, hvorfor nogle tager mere på end andre, selvom de ikke spiser hverken mere eller anderledes. Men det kan undersøges nærmere,« fortæller lektor Henrik Munch Roager fra Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet.

Resultaterne i studiet peger altså på, at overvægt også kan være bestemt af sammensætningen af tarmbakterier og ikke kun kost- og motionsvaner.

Efter at have inddelt deltagerne i tre grupper på baggrund af deres sammensætning af tarmbakterier viser resultaterne også, at det faktisk kan være en ulempe at have tarmbakterier, der er lidt for gode til at trække næring ud af maden, fordi kroppen dermed sørger for at få adgang til flere kalorier i den samme mængde mad.



Den nye forskning bekræfter samtidig tidligere forskning lavet på mus.



Her viste det sig nemlig, at mus, der havde fået tarmbakterier fra overvægtige mennesker, tog mere på i vægt i forhold til mus, som havde fået tarmbakterier fra normalvægtige.