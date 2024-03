På Christiansborg taler både Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen for tiden ofte om, at der skal gøres mere for, at danskerne får flere børn.

Der er bare et problem i vejen for de politiske ønsker om flere fremtidige skatteborgere.

Stadig flere danskere har slet ikke lyst til at få børn.

Det viser ny forskning fra Rockwool Fonden, som Politiken skriver om søndag.

»Mange fravælger børn, enten fordi de ikke har lyst, eller fordi de ikke synes, at de har råd. Og så er det altså nogle helt andre tiltag, som bør på bordet, hvis man vil have fertilitetsraten op. Det handler ikke om at gøre det lettere at få børn, men at gøre det lettere at have børn,« siger Cecilia Ramlau-Hansen, professor i epidemiologi på Aarhus Universitet, til Politiken.

Blandt kvinder, som er født fra 1971 til 1990, er der mellem fire og seks procent, som helst slet ikke vil have børn.

Det samme gælder ni procent af de kvinder, som er født fra 1999 til 2003.

Forskerne peger på, at flere også vælger børn fra at økonomiske årsager, blandt andet på grund af de stigende boligpriser i særligt de større byer.

Fødselstallet i Danmark ligger lige nu på 1,5 barn per kvinde, hvilket vil sige, at befolkningen bliver mindre og mindre fremover. Det er, ifølge regeringen, en politisk, demografisk og sundhedsmæssig udfordring.

Inden for de seneste måneder har regeringen derfor blandt andet foreslået, at danskere fremover skal have adgang til skattefinansieret fertilitetsbehandling ved barn nummer to.