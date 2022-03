Du kan godt se at få sat gang i elkedlen eller kaffemaskinen derhjemme.

For ikke nok med, at du får et lille koffein-kick af en kop kaffe, så er kaffen også god for dig på anden vis. Det viser tre nye forskningsprojekter, skriver CNN.

»Vi har fundet ud af at drikke kaffe enten har en neutral effekt, som betyder, at det ingen skade gør - samtidig er det forbundet med fordele for hjertesundheden,« siger Peter Kistler, der er leder for forskning i klinisk elektrofysiologi på The Alfred i Melbourne, ifølge mediet.

Helt konkret viser forskningen, at personerne, som drak to til tre kopper kaffe om dagen, havde 10 til 15 procents lavere risiko for at få hjertesygdomme, hjertefejl eller dø tidligt. Imens havde personerne, som drak en enkelt kop kaffe om dagen, den laveste risiko for hjerte-kar-sygdomme og blodpropper.

Og det er ikke det eneste, som forskningen viser.

Fordi forskningen konkluderer også, at der ikke er den store forskel på instant og malet kaffe i forhold til de sundhedsmæssige fordele.

De tre forskningsprojekter har brugt data fra omtrent en halv million mennesker, hvis kaffeforbrug er blevet fulgt i de seneste 10 år.

Selvom resultaterne fra forskningen lyder enestående, har andre sundhedsfaglige personer betvivlet projektets konklusioner. Eksempelvis fortæller lægen Lee Schwamm, at personerne, der drikker meget kaffe, lige så godt kan være »fundamentalt anderledes«, sammenlignet med dem som drikker mindre kaffe.