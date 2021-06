Klager dit barn sommetider over ondt i ryggen? Så skal det tages alvorligt, fastslår forskere.

Ny dansk forskning viser nemlig, at rygsmerter hos 11-13-årige gør det op til fem gange mere sandsynligt, at børnene to år senere får problemer med overvægt, end hvis de ikke døjede med ondt i ryggen.

Det skriver Politiken.

Der kan være mange årsager til, at børn får ondt i ryggen – for eksempel et højt skærmforbrug, hvor børnene sidder stille lang tid ad gangen – og hvis de har en hverdag, hvor de ikke er fysisk aktive. Men det kan også være overbelastnings- eller sportsskader.

»Rygsmerter er en kompleks størrelse, og oftest vil det være sådan, at man ikke kan pege på én enkelt årsag,« siger Anne Cathrine Jørgensen, ph.d.- studerende ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet til Politiken og tilføjer:

»For eksempel ser det ud, som om fysisk aktivitet kan være med til at modvirke rygsmerter, men rygsmerter risikerer samtidig at betyde, at barnet bevæger sig mindre og sidder mere foran en skærm. Og så er der gang i en ond cirkel – også i forhold til risikoen for at blive overvægtig, som også i sig selv kan medføre rygsmerter,« siger hun.

Studiet blev for nylig offentliggjort i tidsskriftet Scientific Reports, som udgives af forlaget bag tidsskriftet Nature.

Forskerne understreger vigtigheden af at forebygge smerterne og ikke bare slå det hen som vokseværk.