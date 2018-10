Et stillesiddende liv - eller slet og ret dovenskab - er farligere for dit helbred end rygning, hjertekarsygdomme og diabetes. Sådan lyder konklusionen på et nyt studie fra Cleveland Clinic i USA.

»Det bør nærmest behandles som en sygdom med en kur, og den kur hedder motion,« siger Dr. Wael Jaber, cardiolog og seniorforsker, til CNN.

Studiet har fulgt 122.007 mennesker. Og konklusionen er klar: det medfører øget dødelighed at være i dårlig form.

»Hvis man er i dårlig form i forbindelse med en kondtionstest, har man højere risiko for at dø, end hvis man er hypersensitiv, har diabetes eller er ryger. Vi har aldrig set så klart et resultat som det her,« siger Dr. Wael Jaber til CNN.

I forbindelse med offentliggørelsen af studiet i tidsskriftet JAMA Network Open, anbefaler forfatterne, at man i stedet for at bruge massive summer på at behandle patienter med diabetes, bruger pengene på at få folk til at motionere.

Studiet viser, at folk, der lever et stillesiddende liv, har tre gange så høj en dødelighed som rygere.

Undersøgelsen afliver også myten om, at det medfører øget dødelighed at motionere for meget.

Selv dem, der motionerer på et 'ekstremt niveau', lever længere end de stillesiddende.